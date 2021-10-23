世界視線：恐怖襲擊浪接浪　阿塔政府無力挽

阿富汗塔利班（下稱阿塔）重掌政權逾兩個月，國內先後發生多次恐襲，其中本月初北部昆都士省一座什葉派清真寺，遭極端組織伊斯蘭國（IS）分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）發動自殺式炸彈襲擊，釀成逾300死傷，令人擔憂當地再成恐怖主義溫床。

駐守東北部努里斯坦省的一名塔利班指揮官信誓旦旦地表示，ISIS-K的活動範圍一直僅限於喀布爾、納加哈省及庫納爾省，指其威脅有限，更聲稱「隨着美國撤軍，我們已經失去最主要的外來對手」。儘管阿塔一再強調，不會讓ISIS-K在其眼皮下作惡，惟事實上當地幾乎每周都發生恐襲，顯然阿塔對此無能為力。

網上影片顯示，阿蓋德已故領袖拉登的心腹胡克，已從外地回到納加哈省的家鄉，更獲當地人熱烈歡迎；另有指阿蓋德二號人物阿德爾，也打算重返阿富汗。由此可見除了ISIS-K外，盤據阿富汗多時的恐怖組織阿蓋德亦蠢蠢欲動。美國國防情報局對此發出警告，「阿蓋德和ISIS-K已開始加快在阿富汗境內重組」。

阿富汗境內恐怖主義死灰復燃，周邊地區國家難言安寢。自阿塔執政以來，巴基斯坦的恐襲事件暴增至4年來最高水平。俄羅斯總統普京亦指出，逾千名效忠IS的武裝分子在阿富汗北部集結，欲假扮成難民混入附近的中亞國家伺機而動。為免火燒自家後花園，克里姆林宮表明希望阿塔能在無外力支持下，實踐獨自應對IS的承諾。

可是，從武裝勢力轉型成政權的阿塔，除了對ISIS-K束手無策，處理內政民生事務也不見得有多好。依靠外國供應近八成電力的阿富汗，由於缺乏經費以致多地陸續斷電，阿塔政府甚至要向人民籌錢來繳交電費；組織也未兌現讓婦女平等的承諾，又經常公開以殘酷手段處決罪犯，民眾人心惶惶。

長期陷於戰火的阿富汗，本身有着錯綜複雜的部落、派系和民族網絡：普什圖族、哈扎拉族、俾路支族之間的仇恨，加上不同恐怖組織割據，對二度執政的阿塔可謂殊不容易。阿塔至今仍未獲國際承認，倘若遲遲未能處理好國內問題，只說明它不具備領導者的能力，而阿富汗恐怕將迎來更冷的冬天。