產評：美堵華龍門任搬　科技賽陣亂誤判

美國認定中國是敵人，除發動貿易戰外，更千方百計要在科技上圍堵中國。可有別於憑藉美元所享有的金融霸權，在新經濟賽道上，創新科技發展是達者為先。美國一邊高喊要停供關鍵零件予中國科企，另邊廂卻繼續讓美企供貨，講一套做一套，龍門任搬，足證其於這場科技博弈中，說法既不合道理，作事亦沒有優勢，面對中國這個強勁對手，應對大失方寸，倒頭來搬石砸腳！

美國兩屆政府一直針對中國科企，並將重點企業如華為及中芯列入「黑名單」，着美企以至全球不要供貨或使用中國科技產品，尤其是5G通訊。可實際上，堂堂世界一哥，做事表裏不一。據美國商務部公布，在去年11月至今年4月期間，美國向當地企業發出貿易許可，以容許向被列入實體清單中的華為及中芯供應產品及技術，規模逾千億美元，據講不少供貨許可證是涉及半導體及相關生產設備的。換言之，美國政府所謂的制裁，只是色厲內荏，難怪美國國會尤其是鷹派感到「氣炸」！

正因講一套做一套，實際上暴露美國堵華不符合美企利益，眼見大客站在門前要貨，美國政府可忘掉政治口號，助美企一臂之力，就向華科企發貨批「豁免」許可。反正「口號」照嗌，生意照做，毫無原則可言。足見美國的霸凌，才是全球自由貿易的真正敵人！

再者，所謂「黑名單」，只是美國政府分散內部不滿，製造共同目標的政治伎倆。實際上，疫後振經濟，減債務，才是美國政府要應付的頭號大事，美企利益得優先配合，致會出現這種「假制裁」現象。這也反映在全球化的高端製造產業鏈中，華企份額佔優，美國要拒絕與華企做生意，是損人而又害己的。美國的盟友們若聽口號堵華，變相就被美國「忽悠」了……

新經濟發展天馬行空，潛力無窮；而在全球科技發展上，所謂「百舸爭流，奮楫者先」。中國經過多年努力，結合高效市場和體制優勢，在一些重要領域已超越美國，包括人工智能及央行數碼貨幣，前者獲美國國防部前官員公開證實，後者將於明年2月的北京冬奧得到充分體現。美國高喊要制裁，又容許美企供貨，說明美國不能與華「硬脫鈎」，中國科企的市場地位不容忽視。

明乎此，美國老是搬出「強權就是真理」的邏輯，中國顯然能「不吃這一套」！中國崛起，正在重塑國際秩序，美國要是繼續錯判百年變局，沉迷於昔日的獨霸地位，內憂外患處理失當，最終必難逃衰敗的道路。