功夫茶：黃律師法援自肥　急補鑊杜絕濫批

木工刨樹，專理不平。而香港推行法律援助制度，原本係確保香港市民不會因缺乏經濟能力而無法尋求公義；可惜呢個制度一直存在漏洞，黑暴期間更遭「爆眼女」之流濫用，法援署不但冇理到不平事，更任由法援制度淪為黑暴提款機。

呢，本報早前獨家揭發於2019年反修例黑暴期間受傷嘅「爆眼女」，冇爆眼之餘，更於去年笑騎騎離港。問題係佢曾申請法援以公帑指定聘用香港大律師公會主席、反華大狀夏博義，以司法程序阻止警方索取醫療報告，惹來傷勢造假爭議。夏博義自上任大律師公會主席以來多次口出狂言，要求特區修改《港區國安法》，為一眾大漢奸粉飾惡行；連阿爺都炮轟佢係反華政客，呢條友係乜貨色都唔使問阿貴咯！

有議員狠批「爆眼女」指定選夏博義明顯有不正當動機，但仍獲批法援，你話係唔係混帳混吉吖！是以要求政府檢視制度，同時防止「黃色法律圈」包攬訴訟自肥。亦有議員指問題在於法援資源分配及審核機制，皆因佢收到唔少律師投訴，指部分法援案件集中由數間黃律師行處理，建議應如公立醫院輪候醫生嘅做法，受助人唔可以自選律師。嗱！本報獨家揭發「爆眼女」冇爆眼事件，可謂一石激起千重浪！

政府知衰，急忙補鑊。據了解，政府已完成檢討法援制度，將於下周召開嘅立法會司法及法律事務委員會交代改革方案。當局建議推出3大改革方向：針對刑事案件，法援署不准許申請人自選律師代表，改由署方指派；喺民事案件方面，大律師每年整體可接下涉法援嘅案件，由最多20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗，當中涉司法覆核案件，大律師每年可接下最多3宗，事務律師則最多5宗；以及公開更多涉法援案件數據資料。換言之，即係增加透明度。

法援署之前未能務實，一味務虛瞎折騰！依家亡羊補牢，遲係遲啲，都唔知幾多冤枉錢倒咗落「黃色法律圈」咯！依家3大改革，分派上稍見公平，之前只肥咗黃律師荷包，仲要畀班友邊吃肉邊違反公義，認真豈有此理！再講吖，按署方分派，除杜絕黃律師包攬訴訟，畀多啲機會其他大律師或律師接手處理法援案件，令佢哋有機會累積經驗，好事也。更重要嘅係，防止壟斷暗中疏通令某些黃律師「坐大」！之前唔少被告成功申請法援，自行揀選大律師代表，而大律師再搵來律師助手，變成享用免費雙重律師。改革後，跟老頂，冇得醒啦！政府以行政方式執行改革，不用修例，料今年內便可實施。阿哥，物窮則變，可見事在人為，「做唔到」只係推搪塞責而已！