在防疫抗疫恢復經濟方面，香港只有兩條路可選。

一是中國內地的道路。以清零為主。一切圍繞清零入手，但同時加快疫苗的研發接種，用政府的強大組織力量圍剿病毒。由下而上，形成清零的區域或氣泡，從而局部恢復經濟社會民生。在國際上，兩年多來成為治疫的典範，不但患病率、病死率低，經濟社會民生恢復最快也最持續，由疫病引發的經濟民生代價較低。

二是現時西方所稱的與疫共存道路，最初是以美國、巴西為代表，忽視疫情，致患者病死者無數。近來則全面依靠接種疫苗，以此作為主要防疫手段。可是疫情未有多大改善，即使高接種疫苗率亦阻止不了近月疫情惡化。

美國、英國，乃至新加坡等都是高接種疫苗率卻同時面對疫情惡化的例子。或許囿於疫苗製造商的利益，在病毒急速變種底下，沒有相應的新疫苗推出，只是用原有疫苗加強劑來應付，效果不佳，結果也導致國內外經濟民生難以真正恢復，反覆折騰，社會代價沉重。以美國為例，佔人口十分之一已染病，病死人數過70萬人。若抗疫失敗，或要全民患病才產生全民免疫，屆時病死人數可能同樣10倍增加，達700多萬人。但即使如此，病毒變種快速，病患者面對新變種仍可能免疫不了，疫情還反覆。

這兩條路，中國內地的，是在預防上下重本，也以這樣的防疫投資保障國民性命、國家經濟。美國等的道路只是治療，也寄望於單一並不可靠的疫苗。人命、財產損失隨疫情持續而愈來愈巨大。

香港特區政府的官員與醫療系統的專家們，似乎是傾向於美國的道路。官員與專家一是抗拒與歧視內地；二是迷信英美的主張。面對殘酷的國際疫情，還是讓個人的政治和醫療偏見操縱政府政策。其中可能有更大的政治陰謀，一是與內地通關不成，抗拒用健康碼，以此來打擊香港與內地的融合，傷害兩地社會的互信；二是強制在香港與國際通關，連接與疫共存的海外地區，使香港疫情更難改善，走上新加坡之路；三是讓疫情不斷延續，經濟社會民生受挫，破壞香港的復甦，加重經濟社會困難，製造更大的政治矛盾，用另一形式的攬炒來製造禍端。

特區政府和專家不可靠，中央政府便別無他策，要被迫出手，把防疫抗疫的決策權奪回，保衞廣大香港市民的利益。