剛剛出任香港首位海關女關長的何珮珊，和2020年由入境事務處處長出任香港政制及內地事務局局長的曾國衞，是香港紀律部隊中公認的模範夫妻。兩人在2003年至2004年借調到保安局工作期間邂逅、拍拖；2006年曾國衞回到入境處後，獲調派駐香港特區政府駐北京辦事處工作。

據他透露，當時他們正處熱戀中，擔心冷落了女友，但何珮珊反為他設想，「認為北京工作機會難得，有助仕途」。事後證明，何珮珊的「設想」很有遠見。十幾年後，曾國衞由入境事務處處長一躍成為香港政府政制及內地事務局局長，打破常規，令官場震動，更重要的是開創了香港政壇「武將治港」的先河。跟着，警務處處長出任保安局局長，保安局局長出任政務司司長，這是「港人治港」的一大變化。

誰人能知，這一變化，風起於何珮珊為曾國衞仕途「設想」的青蘋之末？當然這股強勁的東風，真能刮起來是因為中央為了止暴制亂、打擊和根治反中亂港，圖謀奪權變天、危害國家安全而推出了《港區國安法》。經過反修例暴亂的烈火考驗，中央看到紀律部隊特別是香港警隊在政治上最過硬、最可靠。這樣的過硬和可靠，不但要在紀律部隊內部承傳，而且要發揚光大到整個香港管治團隊和「文官系統」，這有助於香港公務員隊伍由「黃」而「紅」，改變官場生態。

現在，政治上很有遠見、深得中央信任的何珮珊出任海關關長，她很清楚肩負着國安重任。她表示，未來工作任重道遠，將致力於維護國家安全、防範恐怖主義活動、打擊走私活動、提升口岸通關能力、建設海關智慧藍圖、做好支援前線管理工作等等；她特別強調，海關是切斷、破壞國家安全及本土恐怖主義經外圍途徑獲取物資和裝備的重要關卡；何珮珊說得很對，大家也不會忘記反修例暴亂期間，就有大批支援暴亂的物資和裝備湧進香港！