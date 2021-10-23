美國國務卿布林肯日前在訪問拉美諸國時宣稱，「我們不會要求各國在中美之間選邊站，不謀求獲得阻止中國的機會」。這顯然是言不由衷，美國不是不要求各國選邊站，而是沒有多少國家願意選邊站；美國不是不謀求阻止中國崛起，而是沒有能力阻止中國崛起。

拜登政府上台後，到處拉幫結派圍堵中國，結果如何？歐盟固然不為所動，其他國家更不想選邊站，最後只能糾集英國和澳洲兩個小跟班，拼湊出所謂「AUKUS」，「五眼」聯盟僅剩「三眼」。正如新加坡資深外交家馬凱碩笑稱，「AUKUS」聽起來很像英語中「Awkward」（尷尬）一詞，這確實是一個令人尷尬的現象，因為亞洲國家沒有人願意加入這樣的組織。這種由盎格魯撒克遜國家組成的聯盟，更像19或20世紀的產物，而21世紀是亞洲世紀，所以，它代表的是過去，而不是未來。美國抱着過時的思維和聯盟，對抗正在迅速崛起的中國，結果可想而知。按照馬凱碩的說法，AUKUS像是盎格魯撒克遜國家遏制中國崛起的最後一博，但中國的崛起是無法被遏制的。

美國最大特點就是不能沒有敵人，過去的敵人是蘇聯，冷戰結束後，許多美國人患上了「敵人缺乏症」，無論如何也要重新找一個「敵人」，中國自然成為其目標。老美的如意算盤是，只要將所有問題都推給中國這個「假想敵」，就可以團結內部，也可以凝聚盟友。殊不知今時不同往日，不管美國如何妖魔化中國，都無法解決內部問題，更無法迫使盟友選邊。

美國智庫最新調查顯示，約40％美國受訪者認為當前中國的經濟實力強於美國，認為美國經濟實力較強的比例只有27％。雙方此長彼消，美國拿甚麼遏制中國？