本港一些所謂專家，以至政府內部某些高官，明裏暗裏對中國抗疫成功充滿不屑，卻對英美與病毒共存趨之若鶩。他們所持的歪理是，既然疫苗能減低重症患者數目，而新冠病毒難以滅絕，與其繼續嚴防死守，造成經濟打擊，倒不如開放門禁，僅以高的疫苗接種率抵抗病毒，讓一切活動復常。

這番說話乍聽言之成理，但實踐結果如何呢？英國自7月中解除封城令後便進入無王管狀態，目前全英近七成四人已打首劑疫苗，逾六成七民眾完成兩劑接種，首相約翰遜因此大安旨意。結果，英國本月21日單日新增52,009宗確診，為7月解封後新高，另有115人死亡，累計逾864萬人染疫，近14萬人死亡。更不堪的是，當地流行的變種病毒Delta已出現名為「AY.4.2」的子系病毒株，佔當地新病例中約6%，其傳染力比Delta強約一成，證明新冠病毒變種再變種，單靠接種疫苗根本無濟於事。

儘管約翰遜仍死撐每日數萬人染疫「符合預期」，暫時無意修改防疫計劃，只呼籲民眾打加強劑疫苗，但私下卻對內閣承認今年冬季將會很困難，若目前的防疫措施未能防止醫療系統嚴重受壓，便會考慮重新強制戴口罩及引進「疫苗護照」云云。美國更不用說，至今仍是全球感染及死亡人數最多的國家，證明其防疫模式徹底失敗。跟隨英美起舞的新加坡教訓深刻，近期的單日死亡人數創新高，醫院接近九成隔離病床及逾三分之二深切治療部病床已經爆滿，醫療系統很快便會崩潰。

上述地區都是與病毒共存的忠實信徒，最終搞得自己雞毛鴨血，更證明中國堅持清零絕對正確。部分港人身在福中不知福，一味盲從西方國家，不是無腦，便是無恥！