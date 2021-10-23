美國前總統特朗普近日宣布成立社交媒體公司，將推出自家社交程式，抗衡Twitter等對他的禁言安排。與此同時，有民調顯示，他與現任總統拜登的支持度均為40%。令人深深體會到美國歷史學家霍華德‧津恩說的「如果眾神確有打算讓我們投票，祂們應該給我們候選人。」

不管搞自家社交程式，還是入稟華盛頓地區法院，試圖阻止白宮索取1月6日國會山莊暴動案相關文件，特朗普任何一個與政治有關的舉動，均可用特氏前競選經理帕斯凱爾的話來解釋，「我不認為他是回歸，他是復仇。」這對美國以至全世界來說均非喜訊。

所幸的是特朗普至今做事仍是沒心沒肺，其手下亦只是辦事半桶水的應聲蟲。雖然特氏搞社交程式消息一出，市場潛在估值已介乎8.25億至17億美元，特氏生意算盤好像打得震天價響。然而，報道指有記者發現了本該下月才上線的平台網址，並以特朗普、前副總統彭斯之名開設帳號，又成功以超大像素的照片作頭像，質疑程式隨時因此癱瘓。單是這樣入門級的小事也弄得一仆一碌，特氏社交程式隨時得啖笑。

就在水門事件著名記者伍德沃德，那本揭露美國參謀長聯席會議主席米利曾兩度致電解放軍的新書中，引述了拜登2019年對後來成為白宮幕僚長的克雷恩說：「特朗普代表着政治上根本的差異和錯誤。」特朗普當總統那4年，固然令美國死於新冠者眾，開啟貿易戰反令美國消費者深受其害，香港更受顏色革命所苦而屢爆示威，因此，也不能說拜登的話僅為政敵互相攻訐之語。

令人欣慰的是，上述民調只訪問了735位選民，相比特、拜去年選舉所得合計逾億的票數，這區區數百人是否足夠反映選民實際意願？仍很值得商榷。