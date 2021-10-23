新冠肺炎疫情爆發初期，很多人擔心香港會否像2003年沙士時期，失業率飆升上8%甚至更高。或許香港當真是個福地，疫患肆虐已近兩年，失業率雖然也曾攀上高峰，但近日已回落至4.5%。

香港失業率下跌固然是好事，不過凡事一體兩面，禍福之間互為因果，今日之吉，或許會種下明日之凶，反之亦然。在疫情爆發之前，特區習慣了接近全民就業，不少店舖打開門口，客人便洶湧而來，根本不必費心去改良服務質素，久而久之，本地服務業的水準已逐漸被內地城市趕上，生意競爭就如逆水行舟，不進則退。如果今次疫情的打擊，使失業率急升，本地商人或許會痛下決心，在服務水平上力求改進。如今生意不大受影響，便可得過且過，未來大灣區一旦全面融合，汰弱留強，香港不少商家可能一下子就會被擠出圈外。

疫情出現之前，筆者不時會到內地大灣區走動，你細緻觀察，就知道他們的服務業進步神速，甚至已經發展出一套無微不至的待客標準。我坐在一家中式茶館品茶，那裏的茶葉、糕點品質高固然不在話下，在旁殷勤服務的經理告訴我，他們舖頭不賣美式咖啡，但假如客人突然說要喝，按照服務承諾，該店職員也得馬上替顧客找來。

我沒試過如此刁鑽，真的在中式茶館要求喝美式咖啡，但曾光顧的卡拉OK店，卻每次都會詢問客人，是否有想點唱的歌，在店內歌單中沒有出現，如果有，他們會設法替你找來。我試過找一、兩首冷門歌曲要求對方添上，該店雖然不至於能即時做到，但只消過一、兩個星期再去，你要找的歌就會出現在歌單上。換作是在香港的卡拉OK店，你提出相同要求，佢哋真係睬你都傻！