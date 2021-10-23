有人說，牛郎織女尚可「金風玉露一相逢」，亦即365天見一面；之不過，身處兩地嘅親人、戀人卻因一道關口近兩年無法團聚，情何以堪？怎不叫人焦急？香港與內地免檢通關為何比上天探月仲難？內地要求香港收緊入境豁免政策、「健康碼」須能與內地對接、提升高危群組檢測密度等，香港政府做唔到嗎？

目前所見，又好似真係做唔到喎！只見一眾庸官侃侃而談卻未見有乜成效！而廣大市民只有日益不耐煩和備受折騰！依老朽看，想通關或到外地鬆一鬆，今年都咪旨意。呢嗱！港府與旅遊界力推公海遊，圖挽救郵輪業困境，但上周才復辦郵輪公海遊嘅「海洋光譜號」，日前證實有船員初步確診，導致原定4日3夜航程取消。幸好該船員屬後台職員，冇接觸乘客，為謹慎起見，約1,200名乘客仍須接受檢測。

即使打咗兩針，一樣賴嘢。上述郵輪所有船員都已接種疫苗，於例行檢查中，發現一名船員檢查結果可疑，經反覆檢測仍屬確診！世衞警告，由於貧困國家無法取得所需嘅新冠疫苗，疫情恐怕會持續多一年。講真，歐美疫情仍嚴峻，好似英國已連續8日逾4萬宗確診個案，加上北美洲流感病毒又再度活躍起來，畀你飛，飛得到都未必好！

專家都指新冠疫苗抗體水平難持久，正探討是否要補打第3針。專家表示，隨着時間抗體水平都會下降，特別係接種由內地研發嘅科興疫苗，無論內地及海外研究均發現接種6至8個月後，抗體水平跌至很低，有必要接種第3針，而接種要分優先次序，要言之，老弱病患長者優先接種！補打第3針看來必矣！際此疫情持續、流感拍門，又整單淡水魚播乙型鏈球菌，至今7人死亡！衞生署、食安中心唔該把好關，咪折騰市民！