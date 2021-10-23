保安局局長鄧炳強是自葉劉淑儀當年23條立法不成而辭職後，首位態度堅決、旗幟鮮明，表示必須在其任內完成國家安全立法的問責高官，兼且更是首位提出要把反間諜法內容一併加入23條本地立法內的局長。鄧局長的建議早一天實現，香港便早一天拒絕成為間諜天堂。

「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」。鄧局長在香港最黑暗、最艱難、最危險的日子，作為警隊一哥，帶領3萬警察同袍保護市民，在與死神和黑暴烈火的生死搏鬥中，最明白「港獨」及黑色暴力的外國國家力量根源，最清楚誰是幕後黑手、最恨無可用之法，把外國間諜繩之以法，沒有人可以反對或反駁來自香港治安最前線、最權威的執法要求及建議。鄧局長的建議，豈只是紀律部隊的要求，更是全港希望安居樂業的市民普遍願望。

外國間諜插手香港政局，公然策劃、組織、指導2019年黑暴「顏色革命」、顛覆奪權、淪陷區議會、妄圖控制立法會、操縱行政長官選舉的罪惡事實已彰彰明甚，間諜戰已不是幻想、虛構的電影橋段，原來早已殺到埋身，香港市民還懵然不知！

鄧局長最近接受媒體訪問時，便指出持續年多的黑暴至今已有「很多證據」，顯示香港充斥間諜活動。「十二瞞徒」之一的李宇軒和律師助理陳梓華在被控勾結外國勢力、危害國家安全的案件中承認，有「前外國情報人員」在《蘋果日報》任職，引誘他們危害國家安全。鄧局長不點名質疑黎智英前助手Mark Simon是間諜，「這個人不是間諜是甚麼呢？」由此路進，人們對非法佔中、立法會被拉布搗亂、反修例變反送中、黎智英賄賂議員及政黨的4,300萬元政治黑金案等禍源便一目了然。因此，23條立法必須加料反間諜和明年上半年完成實施。