近年本港發生多宗工廠大廈火災意外，造成多人傷亡。事發後，社會上有很多關於改善問題的呼聲，可惜這些隱患至今仍然存在。有業主為牟取更大利潤，違規改造工廈劏房，大幅增加房間密度，多重門禁及狹小通道阻礙逃生。部分工廈消防設備不足，更有逃生門被阻塞，或防火門敞開，一旦發生意外便無法起到作用。有些工廈的低層開設多所餐廳食肆，樓上則違規建劏房、倉庫，增加了消防風險。

觀塘、荔枝角等多幢工廈是重災區，存在四大消防安全隱患：（一）違規改裝劏房，工廠大廈原本只能作工業用途，但近年不少工廈單位被違規改裝成劏房，若所有人同時離開，必會造成阻礙。（二）雜物阻礙逃生，不少工廠大廈被變成商住兩用，內裏既有工作室、住宅，更可能有商店、食肆、派對房間等，一旦發生火警，勢必阻礙逃生。（三）食肆林立惹火，加上工廈的樓上劏房大量湧現，若有大型火警或其他嚴重事故發生，後果將不堪設想。（四）缺乏消防設備，在舊工廈中，發現有些樓層單位未有遵從「消防安全指示」，安裝法例所要求的消防設施及設備。

在2010年3月8日，荔枝角青山道麗昌工廠大廈發生四級火警，一名消防隊目殉職，3名消防員受傷。在2016年6月21日，佐敦谷牛頭角道淘大工業村第一座時昌迷你倉發生四級火警，持續108小時，兩名消防員殉職及12名消防員受傷。在2017年8月12日，葵涌葵定路美適工業大廈一個劏房單位發生火警，3人死亡。在2021年1月5日，屯門世紀城市工業大廈一個單位發生火警，約百名市民自行疏散到安全地方暫避，至少3人不適送院。

根據《消防安全（工業建築物）條例》第11條，擁有人或佔用人無合理辯解而沒有遵從「消防安全指示」，一經定罪，可處罰款$25,000，並可就該指示持續不獲遵從的每日，另處罰款$2,500。按照第16條，擁有人或佔用人沒有遵從「符合消防安全令」，即屬犯罪，可處罰款$50,000；及可就該命令持續不獲遵從的每日，另處罰款$5,000。

除此之外，根據第23條，任何人無合理辯解而違反「禁止令」，而佔用有關建築物或其有關部分，一經定罪，可處罰款$250,000及監禁3年；及可就有關違反持續的每日，另處罰款$25,000。任何人無合理辯解違反「禁止令」，而容許未獲授權人士進入有關建築物或其有關部分，一經定罪，可處罰款$25,000及監禁6個月。

總括而言，工廈亂象叢生，存在消防安全風險，業主不能只顧牟取暴利，罔顧人命安全，敦促業主馬上糾正工廈內的所有隱患。特區政府必須撥亂反正，正本清源，加強監管與教育，保障市民生命財產。