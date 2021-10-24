世界視線：民粹浪潮退卻　歐洲裂痕仍深

隨着縱橫政壇16年的德國總理默克爾下台，歐洲政治格局迎來巨變。與此同時，數年前乘着時任美國總統特朗普掀起的民粹主義浪潮而掌權的多名中歐及東歐領袖，近來的日子絕不好過。其中醜聞多多的捷克總理巴比什遭到反對派圍攻，在大選中飲恨；匈牙利、波蘭等國的民粹領導人面對來勢洶洶的反對派，分別也面臨連任危機。

在2015年歐洲難民潮爆發後，大打反移民牌的巴比什喊出捷克優先的口號，對內聲稱要保證自家公民安全，反對歐盟的難民配額，以免引狼入室；對外又「踩過界」，批評向難民開放門戶的歐盟話事人默克爾，要為中東難民策動、造成12人死亡的德國柏林聖誕市集恐襲案負上全責。受益於國內選民對歐洲難民潮的恐懼，巴比什在2017年當上捷克總理。

坐擁35億美元身家的巴比什有着「捷克特朗普」之稱，巧合地和特朗普一樣，巴比什本身也是醜聞不斷，兼被批評應對新冠疫情不力。他近年先後捲入私吞歐盟企業補貼、綁架自己兒子的案件；早前國際調查記者同盟（ICIJ）「潘朵拉文件」間接送巴比什一程，踢爆他涉嫌利用離岸公司在法國購置大量資產。最終巴比什領導的執政黨在國會眾議院選舉敗北，其本人也勢將下台。

有意思的是，社交網上有人翻出一張包括巴比什等5名歐洲右翼民粹領袖的合照。當中失勢的巴比什、已下台的奧地利總理庫爾茨及斯洛伐克總理馬托維奇都被畫上一個大叉，「生還者」只餘下匈牙利總理歐爾班及波蘭總理莫拉維茨基。當中歐爾班的形勢極不樂觀，皆因匈牙利疫情死亡率奇高，而國內6個反對派竟放下成見共同選出一位候選人，只為推翻其政權，令明年匈牙利變天味更濃。

過去數年，反難民、反墮胎、反全球化的政黨分別在中歐及東歐執政，與西歐列強主導的歐盟在價值觀上存有明顯落差，歐盟早欲將它們除之而後快。如今民粹浪潮看似退卻，歐盟可謂求仁得仁。然而，殘存在歐洲的兩極化仍舊存在，且雙方之間的對立甚至可能比美國更極端。在後默克爾時代的歐洲，暗藏的地雷難保他朝再被引爆。