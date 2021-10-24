功夫茶：野豬成群遊山頂　何不圈養防擾民

香港18區，區區有鼠患，呢個大家都知；之不過，近年野豬出沒注意，頻頻闖入市區，漁護署近年接獲野豬出沒與滋擾嘅報告，幾乎遍布全港18區；「發現野豬」大增，即係野豬數目有唔正常上升喇！

呢！港島山頂豪宅區近期亦頻頻遭野豬滋擾；本報一周內先後接獲3宗投訴，指喺清晨及傍晚時分經常發現野豬出沒，佢哋一家大細覓食時翻倒垃圾桶，又大剌剌喺馬路自由行，駕駛者都要小心翼翼避佢，極度滋擾市民及行山客！阿哥，成年野豬一隻逾300磅，畀佢揩一嘢，肯定唔止跌斷手骨咁簡單！

講真，庸官連老鼠都搞唔掂，又有乜計會搞得掂龐然大隻嘅野豬吖！嗱，綜合讀者投訴，發現野豬為兩頭成年野豬，以及兩頭幼豬，一家4口通常早上約6點、下午3至5點出沒山頂普樂道、種植道、施勳道及賓吉道一帶；搵食時老實不客氣，摷到垃圾桶翻轉，搞到遍地污糟邋遢，衞生堪虞！此外，愛狗人士遛狗，又擔心愛犬與野豬衝突，走得摩，冇鼻哥，「犬豬大戰」成為山頂一景，咁就真係煩過阿煩！

政府估算全港郊野地區有逾3,300頭野豬棲息；漁護署都知衰，稱現行措施未能有效遏止野豬繁殖，目前做法係發現野豬出山滋擾，一般會捕捉然後遷移佢哋去郊野或絕育。所謂「絕育」，據了解其實係「避孕」，即漁護署捉到野豬後幫佢打支避孕針就放回郊外，而非我哋為寵物絕育，「落花流水春去也」將其生殖器官切除，永除「後」患！

喂，呢支避孕針非一針永逸，只有4至6年有效，但一頭野豬壽命近20年，即係話要達致永遠「絕育」，漁護署要捕捉同一隻野豬追打4至5次避孕針，這有可能嗎？再講，走漏一隻，一頭母野豬一年可生兩胎，每胎平均生6隻，只要避孕針失效，野豬族群會以每年5倍嘅幾何級數繁殖，豬仔再生豬仔，問你點頂？

漁護署治野豬無能，2017年起停止狩獵野豬導致其數量急增；之後企圖以「絕育」控制之，可惜打完針又放生，搞到野豬為患市區，極度滋擾民居，依家庸官忽然又狠下心腸，表示考慮將野豬直接人道毀滅！哈哈哈！功夫茶不禁大笑三聲：阿哥，早前不是有個博士生，向幾隻爬行蝸牛灑鹽，都被差佬拘控「殘酷虐待動物」，依家仲話直接「人道毀滅」啲野豬？搵食啫，犯法吖？

其實，本報一早獻「貓狗善終園」藍圖，一條龍提供其生養死葬，今照辦煮碗，把山頂嗰一家4口野豬拿下直送善終園，將其圈養及絕育，等佢善終，咁就解決問題啦！不聽東方獻好計，庸官攞苦來辛點玩到過世？