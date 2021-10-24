正論：防疫無可厚非　亦須兼顧民情

為政之道，以順民心為本。政府施政要暢通無阻，關鍵在於順應民心，這是古人的智慧，卻恰恰是特區政府最欠缺的。港府規定，下月起舉凡進入政府場地或辦公大樓必須掃描「安心出行」，包括醫管局轄下的醫院和機構。問題是，公院病人大都為基層，未必擁有智能手機，難怪有關措施一出，又被轟為「堅離地」和歧視窮人。

正當本地新冠疫情基本清零之際，港府卻忽然積極，規定下月一日起市民進入政府大樓及辦公處所必須強制使用「安心出行」應用程式，包括圖書館、體育館、博物館、食環署街市等，同時適用於官校。醫管局隨即表示跟從，進入醫管局總部及公立醫院的人都必須掃描「安心出行」，12歲以下及65歲或以上可獲豁免，但要填寫身份證資料。正所謂一法立一弊生，未必每個基層人士都擁有智能電話，強制掃描「安心出行」隨時掀起歧視窮人的指控，要是必須到公院覆診的人沒有智能電話，難道不准他們看病嗎？同樣道理，要是公公婆婆沒有智能電話，是否連街市、圖書館都不許他們進入？

對於做法是否歧視，平機會主席朱敏健一貫地語焉不詳，只表示此舉屬差別待遇，但非現行歧視條例的管制範圍，建議市民以常理心看待，政府亦應「給他們一條路走」，擺明兩邊各打八十大板。食衞局局長陳肇始則大講廢話，強調相關措施對整體防疫工作有效，但又承認執行細節須再研究。實際上，港府推出每項防疫措施皆欠缺深思熟慮，結果不是甩甩漏漏，形同虛設；就是過猶不及，擾民之至。最經典莫如去年突然推行「全日禁堂食」措施，連累大批打工仔冒着烈日和大雨跪在馬路邊「扒」飯盒，激起民怨沸騰，陳肇始才如夢初醒表示「原來有這麼多市民需外出返工，不是在家工作」，其「堅離地」和不恤民間疾苦，跟晉惠帝的「何不食肉糜」沒有二致。

如今突然強制市民出入政府大樓掃描「安心出行」，簡直莫名其妙，皆因早在「安心出行」推出初期，亦即是疫情大爆發之際，社會早有聲音認為政府應強制市民使用此應用程式，惟當時官員卻諸多推搪，甚至「順應」黃絲要求，另推「寫紙仔」措施，致令「安心出行」遲遲未能完全普及。何況「安心出行」本身也是問題多多，既沒有追蹤功能，通知又多甩漏。現在本地疫情已經受控，港府卻遲來的「有為」，客觀效果卻是玩殘基層，難怪又惹來居心叵測者的「陰謀論」，指港府此舉是為了與內地通關鋪路。問題是，中港通關的大前提是外防輸入必須做到滴水不漏，而且要有同內地對接的「健康碼」，跟「安心出行」是兩碼子事。廢官一味在「安心出行」打轉，「健康碼」卻遲遲不肯推出，現在更傳出為通關鋪路之說，擺明將民怨引向中央，安的是甚麼心眼，不由人不懷疑。

說到底，加強防疫措施並無不可，但執行要合理，思慮要周全，否則再好的政策也只會適得其反。港府與其「好做唔做」，不如認真滿足中央的通關條件，推出「健康碼」不容再拖。