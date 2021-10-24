因為實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港特區政府和內地所有省市自治區政府都很不同。內地省市自治區政府是新中國成立後建立的社會主義國家制度的政府，是共產黨領導的政府；香港特別行政區政府從制度到人事體系都出自英倫統治香港150年的「港英政府」，和社會主義新中國、和共產黨的領導沒有一毛錢關係。而且，兩者在制度上、政治上、意識形態方面有着社會主義與資本主義的對立。

冷戰時代，這種對立還很尖銳複雜，鬥到你死我活，涉及政治、經濟、軍事、外交、思想文化的各個方面。這樣的矛盾和局面，本來是不可能在「一國」框架下、在一個中央下和平共處「兩制」地方政府的。要不怎麼說「一國兩制」是一個「天才的構想」和「制度創新」呢？

要做到這樣，有三個政治前提。一是「一國」和中央足夠強大，有信心管住實行另「一制」的地方政府；二是這個地區，例如香港對中國有巨大的價值和貢獻，它所保留的資本主義制度和生活制度能夠讓它「保持長期繁榮穩定」；三是這個地方，例如香港要安分、要守法，不能以任何理由幹損害國家利益的事情，不能以下犯上，更不能被外國利用，或內外勾結顛覆「一國兩制」。

那麼，回歸廿多年，中央和香港有沒有做到上述三點呢？第一點，中央做到了，「一國」愈來愈強大，中央對實施「一國兩制」很有信心，不管香港出現甚麼問題，中央都有辦法在「一國兩制」框架下解決；第二點，香港愈做愈差，自身的發展和實力、對中國的獨特價值正在萎縮；第三點，更加不堪，回歸廿多年，反對派固然極不安分，逢中必反、為反而反；香江府衙和體制內的港英餘孽、無間道推波助瀾，勾結外國勢力，企圖全面奪權、顏色革命，對香港和國家安全造成系統性風險及危害。

中央要從制度改革，排除這些風險和危害。