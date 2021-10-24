台灣傳媒一項關於兩岸關係最新調查顯示，七成民眾對大陸政府印象不佳，據說負評創歷來新高。這個結果並不令人意外，在民進黨當局政治操弄之下，兩岸關係劍拔弩張，尤其是大陸被刻意妖魔化，台灣民眾對其印象自然好不到哪裏去，正如大陸民眾對台灣印象愈來愈負面一樣。

但有趣的是，兩岸關係持續緊張的同時，經貿往來反而日益頻密，因此形成政冷經熱的強烈對比。即使受到疫情影響，去年大陸與台灣貿易額依然高達2,608億美元，同比增長14.3%，陸方貿易逆差逾1,405億美元。今年頭三季，兩岸貿易繼續以兩位數增長，台方貿易順差更是屢創新高。政冷經熱的現象說明甚麼？說明大陸對台灣的優惠讓利不但無法拉近兩岸距離，促成統一，反而養肥台獨，使兩岸關係漸行漸遠。

一直以來，大陸方面總是希望通過對台讓利爭取民心，以利早日實現和平統一。結果恰恰相反，大陸的讓利不但沒有達到任何預期效果，反而被民進黨當局拿來推動台獨，並向美國交保護費，台獨分子甚至反過來嘲笑大陸是紙老虎。難怪大陸民眾深感氣結，認為對台讓利純屬肉包子打狗，有人更認為這是「跪舔」台獨。

理想很豐滿，現實很骨感。既然對台讓利適得其反，大陸當局是否應該改變策略？正如藍營人士質疑，兩岸紅利應該用在真正反獨促統的大業，否則與「資敵」沒有分別。近年大陸先後禁止台灣菠蘿、釋迦和蓮霧等水果進口，顯然是不想繼續「資敵」，但只是小打小鬧，傷不了民進黨當局皮毛。要真正打擊台獨，必須全面改變讓利政策。俄羅斯總統普京認為中國可以不使用武力而實現自身目標，即是以經濟手段統一台灣，關鍵在於北京有沒有決心。