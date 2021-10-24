荷里活影星艾力寶雲拍攝電影時道具槍懷疑走火，擊斃攝影指導一事轟動全球。消息指，助理導演拿取其中一支道具槍交給艾力，並告訴他道具槍安全，沒有上彈，殊不知這支槍已經上彈，最終慘劇發生。到底是人為疏忽還是案中有案有待調查，但美國槍枝氾濫成災，每年的槍下亡魂不計其數，已成為社會最大治安隱患。

據美國「槍枝暴力檔案」最新統計，自今年1月1日至3月23日，造成4人及以上傷亡的大規模槍擊事件已發生100多宗，共有9,539名美國人死於各類槍枝暴力事件。而去年更是非常血腥的一年，自有完整紀錄以來，全年死於各類槍擊事件人數首次突破4萬人，平均每日有110多人死亡，令人咋舌。生活在一個槍枝氾濫的國度，每日多達百多人死於槍下，到底是活得更安全還是惶惶不可終日，真希望那些潛逃至美國、視美爹為上帝的洋奴漢奸說上幾句。

香港不能合法擁槍，治安卻是全球前列的好，直到黑暴爆發才有改變，但隨着國安法生效，打砸堵燒不復見，香港重回和平時期。反觀美國人視擁槍為憲法賦予的權利，是人權、自由的表現，結果槍擊案幾乎無日無之，一些人保障了擁槍權利，卻剝奪了另一些人的生存權利，實在諷刺。

艾力寶雲事件除了反映美國槍械氾濫，亦反映荷里活絕非一些黃絲藝人所想像的天堂。實際上，類似的片場槍枝走火致死已非首次發生，港人最熟悉應是李小龍之子李國豪死亡事件。此外，艾力寶雲參與的影片，有指工作環境十分惡劣，意外前曾有道具槍走火，拍攝期間更有多名工作人員投訴工作環境欠佳而辭職，部分被非公會成員代替。以為美國甚麼都好、甚麼都講人權的香港黃絲，別再做夢了。