美國總統拜登日前再度明確表示華府會在中國大陸攻台時保衞台灣。由於說法與美方一直奉行的「戰略模糊」相違背，引發不少關注，但白宮隨即否認美國對台政策有所改變，強調只會一如以往繼續支援台灣自我防衞。不論是有人口不擇言，抑或想透過扯貓尾來試探中方反應，皆說明了美國人亟欲盡早與華開戰，否則世界一哥地位更加不保。

正如白宮前國家貿易委員會主任納瓦羅在著作中所言，美國應該對華強硬，美國應該對華開戰。畢竟，美國最大的敵人不是中國，也不是俄羅斯，而是時間。皆因時間令美國本來遠遠拋離中國的優勢已被大幅收窄，中國近日被指試射可搭載核彈頭的高超音速導彈，雖然中方事後指那是民用飛行器，但消息已足夠令美國震驚、拜登深表關注。

美國人十分清楚自第二次世界大戰後，美國獨霸全球逾半世紀，但美國當日之所以能力克對手，全因曼哈頓計劃搶先一步成功研發出人類首枚原子彈。這亦是美國人對「大殺傷力武器」極為擔憂的原因。說到底，一個國家之所以能躍登世界一哥地位，憑藉的不是美國人自我感覺良好的民主思想，而是手握幾多對手無從招架的武器。誰先完美掌握高超音速導彈技術，誰就能突破現有的導彈防禦系統，屆時已可不戰而屈人之兵了。因此，台灣事務雖然是中國內政，但美國比任何人更渴望中國現在就立即武統台灣，屆時就可以有一個堂而皇之的藉口，以「支援台灣自我防衞」來與中國開戰。否則，等到對手軍力、武器與日俱增，美國勝算只會愈來愈小。

當台灣、日本、印度、澳洲等，仍以為美國派戰艦到亞太地區游弋是為了區內和平，而不知已經成為別國對華開戰時可犧牲的棋子，可見美國戰略從來清晰，是這些國家、地區視野模糊而已。