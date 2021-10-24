近日，有記者問美國總統拜登，假如北京出兵攻打台灣，華盛頓會否協防，拜登老人答：「會的，會的」。這消息一出，世界輿論馬上轟傳，說中美兩國隨時會因寶島爭端而開戰，但白宮轉頭又作澄清，說華府對台政策從沒改變，似乎又繼續想走模糊路線。其實，白宮主人與記者的對話，問者多餘，答者亦是多餘。

其實，美國會否跟中國開戰，這問題不可能有確鑿答案，端視情況與戰爭的規模而定。譬如在武俠小說中，少林與武當派向來齊名，彼此工力悉敵，誰也沒有絕對勝算。你如果去問少林方丈，少室山會否與武當山交手，那卻是無法一言以斷的事，須看實際情況而定。少林當然不想與武當死戰，但假如對方欺上頭來，難道是一味退避嗎？況且，雙方即使接戰，也不一定是萬劫不復之事，如果兩派高手切磋，點到即止，即使出現死傷，也能給對方一個說法。那麼少林、武當，也不見得是完全不能互拚的。

假如早年中國武林有記者，而記者又會問少林方丈上述的無聊問題，相信方丈給出的，也會是含糊其詞、似是而非的答案。他口中無論說甚麼，也不能較真，你要是認真，便輸了。

美國會否為台灣而出兵，華盛頓大抵從沒有肯定的答案，即使有，也會不停修改、調整，今個月的決定，跟上個月就未必相同。數月前，美國軍隊決定撤出阿富汗，事前沒有人估到，美軍就連走，也要走得如此狼狽。經此一役，美國是否對華用兵，或許又多了一層考慮。本月初，美軍最強的「海狼」級核潛艇在南海撞到神秘物體，那只是一場意外，還是遇上難纏的中國新式武器？美方也得先查清楚，才好斷言是否能去決戰解放軍吧。