秋風蕭瑟天氣涼，草木搖落露為霜！唔經唔覺，「霜降」來臨，氣溫一夜驟降，一股冷鋒為本港帶來已涼天氣未寒時，市區日前錄得攝氏18.2度，老朽所住之郊野鄉區，早上錄得16.5度，頗有絲絲寒意！

呢，本來呢個時候，打工仔望吓日曆，都會有幾分雀躍，皆因11月將到來，12月嘅聖誕節假期還會遠嗎？之但係，疫情依然持續，外遊今年睇怕可以慳番！你睇！港府與旅遊界力推公海遊，圖挽救郵輪業困境，但早前才復辦郵輪公海遊嘅「海洋光譜號」，日前又爆疫慌，導致原定4日3夜航程取消，為謹慎起見，衞生防護中心要求該郵輪暫停航程21日，屆時即使復航，講真，兒孫肯大破慳囊，請我這老人家落船做幾日「望海的伯伯」，或上演「老人與海」，老朽都意興闌珊矣！

呢，即使泰國日前宣布，下月1日起，包括香港和中國大陸等46個低風險國家及地區，只要完成接種疫苗就可以免隔離入境泰國。之但係按照本港現時出入境防疫規定，泰國仍為高風險嘅A組指明地區，港人外遊返港時，須出示認可疫苗接種紀錄，並喺酒店強制檢疫21日，期間仲要接受6次強制檢測，完成「疫監」後要自行監察7日，並於抵港第26日到社區檢測中心接受強制檢測！阿哥，喺泰國享受完泰式按摩、食兩客泰式煲仔翅，回來香港坐疫監，落得3粒字：瞎折騰！都真係令人怕怕咯！

一個新冠疫情，已令老朽連去一橋之隔嘅澳門食個豬扒包喝碗水蟹粥之夢亦碎了！風寒，今晚不如打邊爐，原本最鍾意嘅鯇魚肥腩，又因乙型鏈球菌肆虐，都係咪搞，焗住買已漲價唔少嘅肥牛！百物騰貴生活艱難，老人家都要補一補，否則好易冇！