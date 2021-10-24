為甚麼把現行區議會的小選區單議席單票制改為大選區多議席票制，作為區議會改革的最重要一環？

首先，現時的小選區所代表的住區人口過少，往往出現一個大型的公共或私人屋邨，一個邨便有一個議席，或一個邨有兩個議席。

這樣的人口結構所產生的區議員，必然客觀上是近視、短視及老花，只看到樹木，看不見森林，首先只為選票着想，這是結構使然。

其次，這樣結構產生的議員也必然導致區議會的民生政策走向山頭主義、地方主義，沒有大局觀念；只有寸步不讓，沒有包容共濟精神。

再者，更促使別有用心的人為謀求議席，把居民組織推向政治化，到頭來扭曲了居民組織原本純潔為居民服務的性質，也加劇了社區民眾糾纏於各種政府資源及利益分配的爭奪，破壞建設和諧社會的原意，破壞同舟共濟的精神。倘改為大選區、多議席投單票，便可破解和補救單議席單票的結構缺陷及不足。

大選區讓參選者及當選後的有志社區服務者，都必須站在大選區整體居民的利益角度考慮問題，減少狹隘的盲目性。多議席下只限選民投一票，可破解極端政治壟斷、人口中不同群體都可有機會選代表進入議會，讓議會更能體現均衡參與的真正民主。全港區議會數目減半和減議席總數，讓區議會及議員在考慮問題時，擴大視野、開闊胸襟，更好地從整體社會的需要，從促進社會不斷發展的步伐，以及市民不斷要求改善生活質素的利益有長遠的、配合政府施政政策的理念和思維。

最後，每個小選區的人口數目和每個區議會擴大後的人口總數、議員人數可經詳細研究才確定。但最重要是，要有先進理念統率，不是為改而改。