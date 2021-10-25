功夫茶：扶貧無力錢派光　失業青年心慌慌

本港經濟稍稍好轉，但經濟結構不平衡，財政司司長陳茂波尋日更喺網誌提到，本港青年組群失業率仍然高企，字裏行間表現出憂心忡忡。點知另一邊廂，勞工及福利局局長羅致光同日竟然衝出「晒命」，話在職家庭津貼多咗人申請，有效紓緩在職貧窮；「邀功心切，慌死輸蝕」唔係問題，問題係真係有功，先好出嚟邀吖！羅局長話職津多咗人申請，係因為申請便利咗，條件放寬咗，咪戇居居，食煎堆啦，事實好明顯係在職貧窮嘅人多咗囉！

現時青年組群嘅失業率居高不下，依然維持15%水平；作為本港勞動人口主要組成部分，社會未來嘅棟樑支柱，幾多青年畢業即失業，事業起步點都未搵到，擁有高學歷同樣未能發揮所長，何談貢獻社會？難怪唔少青年對前景幾乎無幻想，甚至尋求移民。專責扶貧、勞工、人力同福利政策嘅勞工及福利局責無旁貸，但羅局長不思解決方法，竟然大談自己喺職津嘅「功績」，認真諷刺！雖則功夫茶唔知「究竟係有雞先定有蛋先」，但好肯定喺一大班失業青年面前大談「在職貧窮、多勞多得」，擺明係攞景先。

坦白講，真正貧窮嘅人去申請政府津貼，無論手續幾繁複，審查幾嚴格，即使抱怨連連，都會毫不猶豫；就正如慈善機構派米，就算明知隨時排隊排天光，老人家依然「擔櫈仔、霸頭位」，皆因關乎三餐，事關生死呢！無錯嘅，手續簡化、放寬申請要求，可以令更多人受惠，但當申請增加超過一倍，就要考慮分母增加嘅問題，簡單啲講，就係有需要申請職津嘅人士比以前更加多囉！

在職貧窮係一個點嘅概念呢？就係你有工作，但做埋做埋、死慳死抵，都唔夠養家活口，情況查實比唔做嘢直接攞綜援更加悲哀。出現咁嘅情況，好大原因係收入過低，或者收入不穩引起；職津計劃只係治標，但唔治本囉，羅局長竟然話職津係「第三大有效的扶貧政策」，令功夫茶當堂嚇一跳，然後得啖笑。標本並治係老生常談，再講，貴為勞工及福利局「一把手」，羅局長淨係考慮福利問題，咁基層嘅勞工問題呢？青年失業問題呢？

有頭髮邊個想做瘌痢？有手有腳又搵到工，邊個想受人白眼呢？津貼手續便利咗，只係予人方便。之不過，羅局長更應該從根本入手解決問題，除咗扶助青年就業，現時喺社會呼聲最高嘅，當數提高最低工資，直接保障打工仔收入。套用陳司長一句話，「最重要係市民能更大程度分享到經濟發展帶來嘅好處同成果」。查實授人以魚，不如授人以漁，人人有工做，市民自力更生，最終令拎取職津嘅人數歸零，先係真正嘅功績囉！