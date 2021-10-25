正論：清零多時未通關　雙疫夾擊舉步艱

秋意漸濃，剛過去是廿四節氣的「霜降」，市區最低溫度為攝氏18.3度，是27年以來的最凍的「霜降」，氣溫驟降，市民記緊添衣，以免着涼，專家警告冬季流感悄悄殺到，而全球新冠疫情未遏，雙疫拍門，恐怕避得了初一避不過十五。

抗疫一人一罩，勤洗消毒雙手，接近兩年的堅持，不少人覺得減少患上傷風感冒等病症，然而實情卻是未到鬆懈的時候。各地採取嚴謹防疫措施，沒有大型流感爆發，但社會對流感的群體免疫力因此被削弱，隱藏流感數字反彈的風險。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，今年流感個案數字明顯較去年上升，9月至今幼兒中心、幼稚園和小學錄得200多宗流感爆發，近2,000人受影響。

預計入冬後幼兒流感個案料持續增加，幼兒感染流感後，散播病毒數量較年長的小童高一倍以上，散播時間亦較長，容易出現嚴重併發症。當然新冠亦可以致命，不過幼兒暫時未可接種疫苗，家長和學校當務之急是集中為小孩預防流感。另一位專家顧問許樹昌亦指本港可能受冬季流感與新冠肺炎夾擊，變數極大，未能安枕。尤其是留學外國的港生紛紛回港過寒假，邊境檢疫掛一漏萬便前功盡棄。

冬季另一波疫情蠢蠢欲動，各地單日確診數字高企不下，甚至屢創新高，加上變種層出不窮，隨着冬季來臨，有機會出現新冠疫情及冬季流感同時肆虐的情況，也有機會出現新的變種病毒，一旦出現爆發，醫療系統會不勝負荷。不少國家地區早已半投降，默認「與病毒共存」，英國、新加坡等選擇與病毒共存的國家，疫情都有惡化的迹象，只是靠高疫苗接種率防止重症，避免醫療系統崩潰。本港接種率大約60%，當局連番催谷，近月依然明顯放緩，比起內地或英美等地較低，尤其是長者接種率偏低，而且部分疫苗在完成接種後6至8個月內會降至低水平，保護力有限，香港想效法外地「與病毒共存」是不切實際，但輸入個案不絕，長遠想保持「絕對清零」亦不可能。

香港現時形勢舉步維艱，為了盡快通關，可以說是藥石亂投，包括千方百計谷針，無所不用其極，連兒童也不放過，預計年內將會為5至11歲兒童接種新冠疫苗。谷針之路遙遙，打兩針目標人數未達成，已經有聲音呼籲打第三針，衞生防護中心轄下聯合科學委員會周三將開會討論接種第三針疫苗，不少市民打了兩針都有不適或明顯副作用，要他們打第三針，恐怕難上加難。

本港要爭取通關，一定要符合內地要求。早前已經傳出內地部門不滿本港患者出院後跟進處理方式，而計劃中的「過關碼」若缺乏追蹤功能，亦未能達到內地要求。當局永遠像人肉錄音機，表示正爭取盡快通關，卻未見有實質進展，望穿秋水，很快便入冬。本地跟隨內地「清零」策略，令到解除社交距離措施遙遙無期，商界叫苦連連，市民亦苦不堪言。最近一份民調指出，逾九成受訪市民最希望恢復與內地和澳門的通關。官員叫市民打針，但就算打第三針都未必可以通關，市民又怎會有動力？打新冠疫苗針，倒不如打流感針更實際吧！