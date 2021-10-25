世界視線：為政當如默克爾　大將一去歐洲震

德國總理默克爾即將卸任，日前在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會，料是她以總理身份出席的最後一次，當天歐洲各國領袖為她送上最體面的惜別禮。這個近20年來影響歐洲政局至深的鐵娘子，任內讓德國再現輝煌，亦領導歐盟度過多次危機。雖然歐洲不同陣營的媒體對她有各種挑剔，但也不得不承認，默克爾退出政治舞台，是歐洲與歐盟未來最大的不穩定因素。

默克爾的任期極長，做了太多影響歐洲與德國的大事。在出任德國總理的16年裏，她交手過太多政治領袖，只談幾個大家熟悉的國家，至少已有4任美國總統、4任法國總統、5任英國首相及8任意大利總理，有人說，她是現代歐洲史最重要的締造者之一。歐洲理事會主席米歇爾日前惜別默克爾時，讚揚她的功績不朽，認為她是歐洲的指南針與明燈！這可算是默克爾獲得的最寶貴加冕。

如今，強人將去，各界已在評估德國的未來、歐洲與歐盟的未來。不少國家都在強人領袖退下後，國力急墜或凝聚力下降，默克爾之後，歐盟一哥地位勢執位，有指德國執政黨或聯合政權會勢弱，擺在德國人面前還有一些掙扎，反對她執政的勢力在探討默克爾既定的政策要走下去嗎？在政治生涯臨近謝幕時，默克爾的確失去不少選民的支持，對於一個征戰半生、落得一身傷病的政壇老將來說，的確是最大的遺憾。

但近日歐洲發生的能源危機，讓歐洲人再次認識到默克爾的厲害。當她頂住美國的指指點點，撇開意識形態與援敵的指摘，與俄羅斯達成北溪天然氣輸送系統的工程，承受了多少罵名，卻為德國以至歐洲打下能源穩定的基礎。如今，歐洲各國因疫情及能源緊缺而能源價格飆升，甚至環球皆緊張的今天，歐洲人應該感受良多。

默克爾務實，從政沒有花招，願意妥協以求雙贏。她不拘泥於意識形態，或與其前東德背景有關，但她的開明，亦令她贏得超越西方的掌聲。中國人很喜歡這位鐵娘子，幾天前，國家領導人才透過視頻惜別默克爾，並稱讚她是中國人民的老朋友。為政若如默克爾，世界應會更可愛。