香港走私澳洲龍蝦往內地，新任海關關長指涉國家安全，是有一點道理。中國對於澳洲的不友善政治行為以及對華為等的政治針對，依WTO的制度對澳洲龍蝦進口中國內地施以反制，是合情合理也正常的國際做法。中國並沒有像美國乃至澳洲用泛國家安全的政治理由干預國際貿易，反而堅守WTO的規則，可見國際上遵守國際多邊協議的是中國，不是口喊公義的歐美澳的白人國家。澳洲可以往WTO申訴，這也是合理的程序，結果如何可待WTO仲裁。

中國政府限制澳洲龍蝦進口，但不影響向香港進口，這體現了「一國兩制」的精神。但是，澳洲龍蝦進口香港，再轉往內地便觸犯了中國內地與香港的海關制度，明顯屬非法，兩地海關都應禁制。

澳洲龍蝦入內地除走私犯法外，並清楚違反中國海關對澳洲龍蝦的限制措施。小量走私還可，大規模的走私便可能超越走私的範疇。一是大規模走私變成了組織行為，有關組織與人士不可能不知內地的限制措施。二是來貨因數量龐大，澳洲出口商不可能不知這會是走私中國內地。中澳的貿易糾纏了頗長的時間，龍蝦出口商、澳洲有關貿易當局不可能不知出口香港變相走私入內地的情況，或許他們不是組織策劃者，至少是知情者、協助者。

香港走私往內地都是香港商人與內地商人合謀，屬有組織犯罪。近月這類走私激增，當然反映內地海關在正常貿易渠道把關甚嚴，卻同時反映出香港與內地有關當局有點視而不見，有所縱容，只是當香港有執法人員殉職才雷厲風行抑制，為甚麼在此之前一直縱容呢？

參與者為錢牟利，不惜犯法。可澳洲龍蝦走私卻除迴避海關管制外，還多了一條故意牴觸衝擊中國的外貿政策的罪行，在中澳貿易衝突中實際是幫了澳洲，這便帶上政治的色彩。內地及香港海關、兩地政府實應對之更為嚴厲處理。

歐美正以貿易、經濟、金融措施作為政治武器攻擊中國，香港不能以自由港來助紂為虐，反而應該在堅持「一國兩制」、香港自由港體制的同時，協助內地把關，打擊任何藉經濟手段來破壞內地發展的活動。澳洲龍蝦還屬小事，但放任不理，若放在金融方面便會構成大害。從國家安全的高度來維護內地經濟安全與自主發展，也是香港應採取的態度。在執行時，當然可按程度輕重來分別對待。