在當今美國政壇乃至整個社會，攻擊中國成了政治正確，也成了政客本能舉動。所以，美國駐華大使人選伯恩斯為了爭取通過提名，日前在國會聽證會上從頭到尾妖魔化中國，一點也不奇怪，總統拜登三句不離中國，由其提名的駐華大使豈敢不從？不全力攻擊中國又怎能顯示政治正確？

最匪夷所思的是，伯恩斯為了討好議會政客，除了列舉近年美國對中國的所有指控，包括所謂新疆種族滅絕、西藏侵害人權、香港自由被扼殺、欺壓台灣等等，還提到中國提升軍力和核武庫，任何可以用來攻擊中國的話題都不放過，儘管許多事情根本不在其職責範圍之內。作為一名資深職業外交官，伯恩斯尚且如此歇斯底里，其他右翼政客更是可想而知，難怪美國對華政策愈來愈荒腔走板。

實在很難想像，這樣一位對中國充滿敵意、不惜以最惡毒語言誹謗駐在國的大使，上任後如何與中國政府打交道，又如何履行外交職責。實際上，中國對美國早已不存在任何幻想，不管誰擔任駐華大使，都沒有甚麼分別，既然客人無禮，主人也就沒有必要客氣。「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」，中國外交理應堅持這種原則，因此不難預料，伯恩斯未來在北京的日子相信不會太好過。

正如有人所說，中國無疑很理智，如果面對的是一個理智的對手，當然可以與其講道理。但如果面對的是一個情緒化甚至蠻橫的對手，講道理是沒有用的。美國顯然就是後者，中國曾不斷嘗試與其講道理，強調合作雙贏，結果都是對牛彈琴。原因很簡單，美國壓根兒不想雙贏，只想獨霸，永遠做「世界第一」。可惜現實往往是殘酷的，歷史上沒有一個國家可以永遠獨霸世界，美國也不可能例外。