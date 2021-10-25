香港社會問題千頭萬緒，歸納起來，無非「人的問題」。例如住屋問題是萬惡之源，無恒產者無恒心，年輕人甚麼都沒有，不反政府難道還要為政府唱讚歌？京官很早便提醒港官，房屋問題處理得不好會演變成政治問題，結果不幸而言中。如今林鄭政府又玩起畫餅充飢的把戲，對沒有數十年不可能成事的「北部都會區」侃侃而談，卻對眼前困局置之不理，令人莫名其妙。

例如身兼房委會主席的運房局局長陳帆，日前便大言不慚自認房委會建屋速度不錯、做得幾好，然後又談到公屋3年上樓目標不變，但預計要20年後才能達到。這番話令市民聽得哽耳，令等候上樓的無殼蝸牛聽得憤怒，更與京官耳提面命港府解決房屋問題背道而馳。住在危機四伏、毫無尊嚴的劏房真是一日都嫌多，偏偏許多家庭苦等7、8年仍未能上樓，現在高官更說20年後方可達成3年上樓目標，慌死民怨不夠激烈一般，端的是甚麼居心，令人懷疑。

至於京官早前明確指出，香港未來不會再有劏房和籠屋，意味港官必須醒醒定定協助基層上樓。偏偏港府繼續發揮不知民間疾苦的精神，大言炎炎表示2049年再無劏房，比2047年的「五十年不變」還要漫長，更忽然急推劏房租管，不設起始租金之餘，更變相將劏房合法化。結果劏房業主再次受惠，紛紛趕在條例生效前瘋狂加租，令基層苦上加苦，適得其反。

如果說房屋問題非一朝一夕能夠解決，港官無能是非戰之罪，那麼，盡快恢復中港通關已是社會共識，為何港府還是做不到？單是推出「健康碼」，港官明頂暗抗，彷彿想中港永久隔絕，令人側目。香港之所以由生金蛋的鵝淪落為風乾臘鴨，不是人的問題是甚麼！