一日不通關，香港無運行。記得特首去年7月31日公布押後特區立法會選舉最少一年之時，她說那是她在過去半年抗疫工作以來，作出最痛若的決定！如今疫情還未定，出入內地關口未能回復正常，不但對內地與香港之間業務往來構成嚴重阻礙，也威脅着12月立法會選舉的工作。

中央言明，特區政府必須搞好三場選舉，但第一場9月19日的選委會選舉就已搞到一鑊粥。第二場12月19日的立選，如果特區政府還未知驚，不下定決心改轅易轍去做好抗疫工作，後果肯定堪虞！

新冠疫情在港肆虐近兩年，抗疫工作做不好，正常通關遙遙無期，最大問題就是政府的執行能力低。筆者去年就建議政府必須設定一個通關目標，以三部曲去實現本地清零目標，三部曲分別是禁足令、強制檢測令和使用「健康碼」。可是政府優柔寡斷，常以內地民情跟香港不一樣為由，不推行全民強制檢測。每當懷疑某小區可能是病毒源頭時，防控中心才出來走個程序做零星強檢交差了事。滿以為疫苗上市後就一了百了，怎料又錯判形勢，市民打針意欲低，且對來佬疫苗缺乏信心。訂了英國的阿斯利康卻無法使用，政府惟有在過期前捐贈給第三世界國家使用。

政府現在才要求公務員接種疫苗，否則要定期提供合格檢測報告才可上班。另外，任何人進出政府場所，都必須使用「安心出行」。但始終最關鍵的「健康碼」一拖再拖未有使用，就是為了尊重一小撮人的自由和私隱，政府卻犧牲了大眾的利益，而不強制全港同步採用，實在可惜！

筆者特別指出，若港府不推行本地「健康碼」，中國旅行社是可以在港推動使用港版「粵康碼」。這樣做並非無理據，因為我們使用的回鄉證也是國家授權他們簽發。而國家或廣東省衞健委也可參照做法，授權他們為香港市民安裝和管理港版「粵康碼」。除非衞健委另有說明，凡持有該碼的人均可豁免隔離。當然，為確保港版「粵康碼」可靠，持碼人必須在港授權上傳行蹤報告、接種疫苗紀錄和出入境前24小時在指定地點檢測的核酸檢測結果。

由中旅管理的港版「粵康碼」，裨補特區政府的不足，做到無縫連結，既可保護內地，又可紓解特區市民對通關的焦慮，更重要的是為12月立法會選舉做好準備。筆者在此呼籲，大家齊心必事成，決心定通關，1217，一定實得！