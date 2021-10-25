流亡議員許智峯日前表示接獲香港警方電郵，指律政司對其作出4項刑事藐視法庭指控，要求他明年1月到高等法院應訊，許指「對於藐視香港不義的法庭，只有控訴，無任何愧疚」。通緝犯能如此理直氣壯，若非多得香港一班黃皮白心者恐洋懼外，試問如此目無法紀之事豈能出現？

律政司雖迅即駁斥許智峯的狂言毫無事實根據，但對已逃之夭夭的反中亂港者而言，此等駁斥跟控以藐視法庭罪一樣，除擺出姿態做給外界看看外，根本沒有實際作用。市民大眾想知道的是，除了行禮如儀的官樣文章，當局有否作出能令通緝犯落網的實際行動？莫非港方已向國際刑警發出通知，只要許踏足與香港有引渡協議的國家，便立即將其逮捕再引渡回港受審？只不過為免對方有所防備才秘而不宣？然而，觀乎過往叛國禍港黎智英屢獲保護傘庇蔭，凡面對有外部勢力撐腰者，港府必自矮三分，情況實在不令人樂觀。

許智峯當日處心積慮密謀流亡海外，正是得到丹麥政客朋比為奸，共同編造虛假藉口，以公務外訪需前赴丹麥為由，在保釋期間取回護照成功着草。丹麥政棍事後更披露協助犯人逃避法庭審訊的過程，明顯對香港打臉。本港所謂的管治精英又有甚麼令丹麥人聞風喪膽的回敬措施呢？沒有。結果早前的國殤之柱風波，丹麥人擺明抬槓，因為深知港產官僚即使有《港區國安法》幫了一大把，還是硬不起來，根本就是扶不正的阿斗。

既然那醜陋之柱應落戶何處引發許多爭議，律政司何不出面收留？反正柱上一張張醜惡面孔似洋人而非東方人，喜看洋人猙獰臉色者將得其所哉。反之，亦可化為己用並自我警惕，務必以香港賴以成功的四大支柱之一，來鎮壓外部勢力與西方群丑。