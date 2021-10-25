早前，有記者問美國總統拜登，假如中國大陸攻打台灣，美軍會否直接與華對戰？拜登答會，及後連續兩天，白宮發言人卻說，華盛頓對台的長期政策不變，似乎又對出兵之說，不敢予以肯定。正如昨日本欄所言，美國出兵與否，不論是白宮主人抑或發言人，此刻都不能說實，最終戰與不戰，須視乎情況而定。

中美兩個核子大國，都擁有「及汝皆亡」的殲滅能力，故即使開戰，也不會死磕到底。美國可以為阿富汗打20年仗，為台灣則絕對不會，打兩年也不大可能。大陸攻台時，只要表現出非要成功不可的樣子，山姆大叔定然不敢長期纏鬥，但是否虛應其事，打一場小規模戰爭，則還需走着瞧。

解放軍一旦攻台，估計頭48小時內，美軍不會介入，白宮甚至求神拜佛，希望大陸軍隊馬上取勝，只要大局已定，美國便能以此為由，敬告世人，這個忙他們幫不了，接着隨便對華弄些制裁措施，就算了事。

若然攻台戰是曠日持久，美國的角色才會變得尷尬，白宮固然不敢全面開戰，但礙於輿論壓力，又不能撒手不管，權衡輕重，便可能會打一場局部戰爭。美利堅在阿富汗喪師約3,000人，白宮或許會以此為度，同樣擲出3、4千條人命陪賭一局，以求充撐場面，但這一局的賭本絕對有限額，不會多於數千條性命，一旦超額就馬上撤局，然後向世界宣布，他們已然盡力。因為華盛頓深知，勉強打下去，雙方只會「攬炒」。

然而，要賠上這麼多性命，山姆大叔豈非下不了台？不會的，到時候只消做做樣子，也公布解放軍一方的陣亡人數，只要對比之下，美軍不失禮，甚至略少於對方，事情便可以交代過去。