港府施政有兩大「亮點」：一係吹水，一係堅離地。喺新冠疫情仍然持續下，基層市民日子本已十分難過，日前政府忽然又公布新防疫措施：由下月1日起，進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」。新措施涵蓋範圍廣泛，公立醫院、法院大樓、官立學校、警署、圖書館、體育館等都包括在內。

庸官就話新措施有助加強防疫，然而，有關措施被各界狠批，指政府此舉有歧視窮人之嫌。事實亦正如此，飽漢不知餓漢飢，政府部門就係養咗一班不知民間疾苦嘅廢官，乜冇飯食呀？何不食肉糜？佢哋點會諗到有啲基層市民係冇智能手機，只有2G手機，或月費計劃無法上網嘅窮人！

有社區組織指出，本港今年有約1,562名無家者，估計當中近八成無智能手機，如果佢哋未夠65歲或非殘疾人士，不獲豁免，咁有病係唔係唔可以去公立醫院睇症？睇開病和攞開藥嘅是否都要禁足？一連串措施令一眾冇智能手機嘅基層感到徬徨，質疑相關做法屬「數碼歧視」。呢，有無家者稱冇智能手機，擔心天氣漸寒，日後使用避寒中心或到體育館沖涼亦有困難！香港原來係窮人地獄？

庸官表示，實際運作具一定彈性，強調措施有助加強防疫工作，並會研究執行細則。喂！求其噏兩句又當係張弛有道？去年突然推行「全日禁堂食」，連累大批打工仔冒着炎熱和大雨又踎又跪在馬路旁扒飯盒，激起民憤，庸官才如夢初醒，驚愕地表示：乜原來咁多市民要外出返工？依家突然強制使用「安心出行」，引來社區組織、學者等批評：乜政府公布政策前冇一早諗好晒咩？依家先知乜原來香港仲有咁多人冇智能手機！做高官嘅心中無民，只能折騰市民，靠害窮人！