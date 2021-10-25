立法會內會正、副主席，日前向市民交代延任一個年度立法會的成績單。在沒有拉布搗亂、沒有流會浪費時間下，截至上周止，已通過37項政府提交的法案，餘下兩項政府法案將於本周最後的會期內完成。延任一年的立法會，成立了29個委員會、審議了政府提交的29項政府法案，議員審議了304項附屬法例、一份技術備忘錄、14項政府提交的決議案。而最突出的是，通過了「有牙老虎」的議事規則，有效遏止議員濫用拉布、缺席流會、蔑視法紀等搗亂行為。

立法會有這樣的改革轉變，最關鍵的因素，是中央從法治香港的決策上高度關注，及時出手，堅決重錘出擊，挽狂瀾於既倒，促使沉淪中的第6屆立法會逐步重回正軌，再步向改革會議常規，從而起死回生，漸次走上健康軌道，再朝着落實和貫徹愛國者治港的方向邁開更大的步伐。

立法會經歷了由2012年開始被拉布搗亂、非法佔中、政改方案鬥爭、議員違憲宣誓、反修例變反送中、立法會大樓在黑色暴亂中被搗毀、戴耀廷策劃「35+攬炒」篡奪立法會等，顛覆反顛覆、滲透反滲透、奪權反奪權的你死我活鬥爭，令人從四個方面清醒認識立法會就是愛國反霸鬥爭的主戰場。

一、美英間諜視立法會是管治中樞、兵家必爭之地。黎智英政治黑金無寶不落，美國間諜Mark Simon與反中亂港議員及政黨有千絲萬縷關係。二、立法會必須發揮反對外國勢力插手香港、干涉中國內政的堅決對敵鬥爭橋頭堡。三、立法會必須徹底清除綏靖主義、妥協投降、左右搖擺的流毒，前主席曾鈺成縱容拉布打開潘朵拉盒子便是深刻教訓。四、立法會必須高舉愛國反霸旗幟，議員必須立場堅定，帶頭做真心愛國愛港的領頭羊。