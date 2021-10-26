產評：華推房產稅試點　房住不炒無懸念

內地討論經年的完善房產稅制度，終排除阻力推出試點，是落實「房住不炒」政策和實踐「共同富裕」目標的重要一步，既能應對房地產泡沫亂象，協助居民置業安居，亦有助推動政府財稅改革，增加穩定稅收來源，支持各項民生政策，是保持社會穩定與經濟可持續發展的基石。

先看近因，逾一年的新冠肺炎疫情大大影響民生和經濟活動。在堅持「清零」政策之下，動不動的封區封城措施，產生龐大的檢測成本和經濟代價，對政府財政收入造成負擔，加快推動財稅改革，為政府增加穩定收入，是迫在眉睫的事情。

遠因方面，過去數十年內地經濟高速發展，房地產業蓬勃，尤其是2008年四萬億元人民幣刺激經濟措施推出後，造就不少基建大白象和製造業產能過剩問題，更掀動土地價格飆升。地方政府依賴賣地取得可觀收入，不少城市居民靠賣地而富起來，財富效應對推動內需的刺激作用不容否認。惟過度炒作演變成房地產泡沫，70大中城市樓價曾續瘋升，即使當局加大調控都難扭轉升勢，樓價與居民負擔能力差距愈來愈大，早年房地產圈進入暴富時代。

部分大型房企更藉着高槓桿操作，抬高地價。地方政府收入與房企利益唇齒相依，對樓市調控放軟手腳；銀行靠做房企大客貸款就能交出成績表，信貸政策便向房地產業傾斜，長年累月增加金融系統涉及的房地產風險敞口。若這些亂象不加以整治，別說要應對來自外部挑戰，房地產泡沫就成為內部重大系統性隱患，且貧富懸殊加劇，年輕人面對生活成本高企，又缺乏上流機會，都選擇「躺平」，這不但威脅社會穩定，亦阻礙經濟可持續發展。

雖然時值有巨型房企面對債務危機，拖累整個房地產市場氣氛轉冷，加上疫情反覆，天災連連，再又遇上入冬缺電，經濟增長動力放緩。挨年近晚，地方政府與企業財政緊張，這個時候要推出全國性的房地產稅，時間上誠然是具爭議性。當局從善如流，通過先在部分地區開展試點工作，既回應了經濟實況的需要，亦明確表態落實房產稅工作，確保「房住不炒」是毫無懸念的。

其實，如今全球各地政府都面對為救市而無底線「放水」，為資本市場造成「洪水滔天」所種下的資產泡沫禍根。如何着手啟動貨幣政策正常化，並推動重新分配資源，改善政府財政，正視貧富懸殊問題，都在考驗各政府的管治能力。美國正主導設立全球企業最低利得稅率，歐、美亦擬開徵富人稅，並加強對壟斷科企的懲罰，目的都是要為政府財政開源，並協助解決財富不均的問題，可見一場國際稅收改革風潮正迎面而來。

事實上，內地是全球最快主動控制「放水」力度的主要經濟體，並發揮體制優勢，最早着手整治資產泡沫。雖然是次推出房產稅試點，規模和力度或未及預期，但堅持力排既得利益者反對聲音，落實推出試點工作，足見當局對此是事在必行，「房住不炒」是動真格，「共同富裕」的障礙亦得消除！