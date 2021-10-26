正論：檢疫一房難求　預約安排不周

檢疫政策甩漏，外傭僱主發愁，誰來照顧老幼。不少外傭在家鄉滯留，令到香港出現外傭荒，其中一個原因是她們來港需要隔離，但檢疫酒店房間不足，所以沒法起行。當局一直愛理不理態度，明知檢疫房間嚴重缺乏，沒有認真解決問題，只是「擠牙膏式」提供房間，斷斷續續增設酒店，但預約制度安排不周，昨日又出了亂子。

繼竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店後，青衣華逸酒店是第3間外傭檢疫酒店，下月1日起將提供500間房間給外傭預約檢疫，預約系統昨早開始接受預約，不少僱主及中介爭相搶房，網站不勝負荷，出現技術問題，原本預訂了，但網站過後又顯示無房。亦有市民一早8時預訂竹篙灣檢疫中心不果，轉到華逸酒店預約，發現11月12日至21日不能預訂，可選擇的日期竟然無法連續預訂21天，由於隔離期不能斷開，所以整個11月份檔期得物無所用，感到被「玩謝」。他聘用的外傭12月約滿，昨日必定要搶到房，但過去一星期都未能成功，恐怕未來會有一段真空期沒有外傭處理家務。若果家中有老幼需要照顧，更加不堪設想。

現時大約6,000至7,000名外傭正等待來港，大約需要最少6,000房間。在開放華逸酒店前，全港每日供應予外傭入住的房間約65間，無法消化正等待來港的外傭，恐怕要等7至8個月，即使增加華逸500間酒店房後，依然僧多粥少，中介往往動員4至5人搶訂一間檢疫酒店房間，同一時間需要搶房的有約兩萬人，向隅的機會極大，今個月搶不到，又要等多一個月，亦沒有保證下月一定搶到房間，難道要像輪候公屋，3年又3年？

由於出現外傭荒，完約或斷約外傭的薪金被「炒高」至超過萬元，部分人會「揀工」或拒絕照顧老幼或寵物，令到有需要的家庭苦不堪言。中介代理亦首當其衝受影響，希望政府可以開放更多供外傭入住的檢疫酒店，加快輸入進度。然而政府多月來只提供了兩間酒店，若非首間酒店爆滿引來輿論壓力，亦不會匆匆開放竹篙灣檢疫中心供預約，根本是沒有決心，亦沒有周全安排，只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，到現在還未公布下一家外傭檢疫酒店，難道還未有安排嗎？官員不是認為3所檢疫地方便足夠吧！

由於南亞地方疫情反覆，特別是菲律賓等外傭來源國家，港府曾啟動「熔斷機制」，禁止從菲律賓來港的民航客機着陸，不少外傭需要押後抵港，令到供應減少。本港昨日新增4宗輸入確診個案，當中3人驗出變種病毒。全部俱已接種新冠疫苗，包括兩名外傭，由於可以估計南亞地區的疫情依然嚴峻，隨時又會觸動「熔斷機制」禁飛，對於來港的外傭檢疫更加不能掉以輕心，之前便有漏網之魚走入社區，幸未釀成變種大爆發。官員不要以為每次都會這樣幸運，上得山多終遇虎，連檢疫房也未能足夠提供，整個防疫政策千瘡百孔，再出事恐怕難以避免！