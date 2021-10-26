世界視線：美國瘋打台灣牌　獨派忘形心花放

美國近期拚命打台灣牌，總統拜登聲言會護衞台灣，但其發言人隨即澄清，拜登的意思只是美國會協助台灣自衞。美國在援台打仗的大動作上不敢表態，但小動作卻沒停過，由國務院、國防部到參眾兩院的反華議員，各個層面都在打台灣牌，一時之間，台灣獨派心花怒放，近日島上更開始炒作台灣重返聯合國的議題。

今年10月是聯合國大會第2758號決議通過的50周年，也就是中華人民共和國入聯的決議。拜登政府藉此上下其手，既派代表在聯大發言，批評中國大陸入聯，但把台灣逼出聯合國，令其無法參與國際事務。之後，美國國務院及台灣外事部門的代表，與美國在台協會及台北經濟文化代表處舉行視像會議，討論所謂擴大台灣參與聯合國及其他國際組織的議題。再加上此前美國已放出消息，擬支持台灣駐美機構由目前的「台北」之名改為「台灣」，明目張膽地炒作台灣問題，企圖把台灣變成獨立於「一個中國」原則外的政治實體。

美國這些小動作，與民進黨蔡英文於本月10日發表的中華人民共和國與中華民國互不隸屬言論互相聲援，大有美國為台獨派系駕駛的分裂列車添柴加油之嫌。美國用心險惡，明知這些動作逾越了中國外交部早前向美國提出的三條紅線原則，甚至在衝擊及挑戰一中原則，但還是不斷出招。

若以通俗易懂的話來形容現在的情況，就是美國正在推台灣走鋼索，這一步走下去，台灣從空中跌死、跌傷都是台灣的事，美國反正不會負責醫。若台灣真的鬧出大事，兩岸打個頭破血流，最後煩惱、要醫治台灣的還是北京。因此，別說美國會推台灣走鋼索，推上戰場也毫不奇怪。

全世界都懂美國的用心，但台獨派系卻自作多情，對美國升溫台灣問題只感到受寵若驚，忙於宣傳台灣重返聯合國有望了。他們以為抱上了美國大腿，卻看不到自己的無知及可笑。且別說美國在聯合國早已勢不如前，這些小動作能有多少國家支持也是疑問，更何況北京脅迫轄下地區不得參加聯合國架構活動之說根本是謊言，香港便是明證，炒作都嘥氣。