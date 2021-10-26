功夫茶：泛民爛帳走得甩　市民納稅為咗乜

每年收到綠信封，市民拆開嗰陣都會膽戰心驚，但無計啦，為咗建設香港，公民責任應盡則盡。但係今年交稅，市民平添一份怒火，皆因見到成班被DQ嘅泛民議員拎完薪津，拍拍籮柚就走；諗到辛辛苦苦工作一年、死慳死抵儲錢，啲稅金竟然畀人拎去反中亂港、風花雪月，真係眼淚在心裏流啊。或者喺成本效益嚟講，港府同泛民達成和解，追番部分薪津係比較划算，之但係從納稅人角度而言，大概市民寧願稅金用喺追求公義，都唔想畀成班泛民逍遙法外囉。

立法會行政管理委員會提交嘅報告顯示，前議員梁頌恆、游蕙禎同梁國雄仲拖欠緊立法會借款，其中梁頌恆因破產，行管會直接「投降」，準備撇銷93萬元薪津；游蕙禎嗰93萬元就同行管會達成和解，但佢喺年度內只還咗17.5萬元；梁國雄嗰筆直頭冇影添。而楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒同梁繼昌，4個人加埋涉款成472萬元，最終和解後淨係還咗48萬元。咁嘅情況，功夫茶真係忍唔住要問「十萬句為甚麼」，好難相信有人賴皮賴到咁，須知道每一蚊都係公帑嚟，拎去扶貧不知可以幫到幾多人。

出得嚟行，預咗要還。或者心地善良嘅人覺得成班泛民好歹都叫做過議員，出咗力收番糧係天公地道；之不過睇番條數，以梁頌恆同游蕙禎為例，薪金其實只佔總數大約十分之一，姑勿論佢哋出過咩力，仲有超過83萬元預支營運津貼，係兩條友一當選就「舔到盡」，做咗短短12日，竟然話無錢「回水」，搵鬼信啊！

12日花光83萬元可以點做，真相只有天知、地知，同泛民自知，普羅大眾只能夠喺客觀例子中推測。例如係梁、游兩條友嘅辦公室內一房都係酒樽、零食，而且飲親都係名牌威士忌，仲有大大隻鬆弛熊公仔添；又例如游蕙禎發表嘅「扑嘢都冇地方」論；加上已經棄保潛逃、曾經做過兩條友助理嘅黃台仰，畀警方搜出上百粒「偉哥」。嗱，功夫茶不作揣測，之但係一般人以為做議員唔係想像中咁快樂，事實似乎係佢哋做議員嗰陣嘅快樂，港人根本想像唔到囉。

天地有正氣，欠錢唔還冇天理。港府手上嘅公帑，每蚊每毫都係港人拚勁嘅成果，即使依家庫房尚算充裕，又豈可任人胡亂揮霍，何況某啲反中亂港嘅前議員係用納稅人嘅錢嚟破壞香港，直頭係「食碗面，反碗底」，倘若置之不理，正義難以伸張，港府以後何談服眾，港人交稅時，又情何以堪呢？好彩港府現時已撥亂反正、掃除「毒瘤」，唔使再支付無心建設香港嘅議員工資，但係「止蝕」真係足夠嗎？假如嗰啲前議員無錢還，又唔使負擔相應責任，叫全港市民如何發洩心中嘅怨憤呢？