特區官員與專家似乎還是沿用他們從英美體制承襲來的思維方法和習慣，輕視以至歧視內地的發展和制度措施，這麼多年且受香港的制度文化所保護，香港回歸一直都沒有明顯的轉變。20多年的回歸也同樣是20多年內地飛快的發展，他們的頭腦還是如花崗石一樣。

新冠肺炎疫情帶給世界以至香港大的衝擊，中國內地在防疫治疫方面表現突出，領先也示範於全球。歐美老大的帝國主義國家慣於以優越感對待任何國家，特別是與它們制度文化不同的國家，最典型的是中國。它們必然詆毀中國的成就，漠視中國的防疫治疫範例。然而，疫病不會看歐美的傲慢行事，病毒是最平等不過，不管種族、宗教、財富、收入，一概都直接攻擊。決定與疫病之戰的勝負在於當前某個社會政府的能力，富國資源條件優勝，卻不懂得利用這個優勢，政策處理失誤，亦可造成比貧國更大的禍患。這一、兩年新冠疫病在各國發展的不同表現，正說明歐美的強國富國在病毒面前不可恃其傳統優勢，舉措不當或社會文化有偏差，疫情便使它們成為全球受害最大。

全球各國疫情進展的數據公開與透明，特區官員與專家一如歐美的同行都可了解明白，從中可看到哪些國家用哪些方法取得成效，哪些國家用哪些方法失敗，禍連國內外。

以10月22日為止的數據來看，歐美強國富國防疫治疫能力是全球最劣。美國、英國、法國、荷蘭、比利時、西班牙、葡萄牙和瑞典，染病率都佔人口的十分之一，全球唯一的霸權大國美國更達14%人口染病，0.2%死亡率，領先所有歐美大國，成為全球最失敗的大國，且與英國等近月來有了疫苗接種的效果，仍有惡化的迹象。冬天將近又是流感高峰期，難保不會再一波疫情惡化，打擊經濟社會民生。在冬季危機（能源短缺、高通脹）挑戰下，形勢極為不佳。或許歐盟與美國有力挽救危機，其餘歐洲小國以及南美巴西、阿根廷等未必有力克服危機。原意疫苗可救世界，但病毒變種又變種，疫情仍有進一步演變的可能性。

相對而言，中國內地的成績卻是全球第一，染病率是百萬分之六十七，傲視全球，死亡率極低。而台灣地區染病率、死亡率是10倍於中國大陸，新加坡更是染病率400倍，香港也是20倍於內地。以此比較，香港應學歐美抑或內地防疫呢？