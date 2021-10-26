自美國前總統特朗普上台，以貿易戰為突破口發起中美國運之戰始，和中國沒有任何利益衝突、一直關係密切良好的澳洲，就像吃錯了藥、神經不正常似的首先跳了出來，也要和中國打商貿戰，進而參與到中美國運戰中。澳洲的做法令人錯愕不解。

現在是拜登政府了，他繼承了特朗普的反華大戰略，只是不像特朗普似的單打獨鬥，而是要「聯合盟友」群毆中國，這樣做似乎更合澳洲胃口，讓它更有表現機會。說到盟友，它可是老美「最鐵」的盟友，也是老美最忠誠的跟班。大凡這類國家，總要找機會跳出來為攻擊主人家的攻擊對象做些甚麼，這些事往往不分大小輕重，最主要的是它的機靈勁兒和敏感性。

日前，有香港官員談到打擊走私活動、維護國家安全問題，舉例走私龍蝦時說，表面上看，這是一樁普通的澳洲龍蝦走私案件，不過，這種走私犯罪破壞了國家針對澳洲的貿易限制。這番實話實說的話，立刻引起澳洲方面不滿，其貿易部部長發言人立刻「興師問罪」，聲稱要求中國解釋。這是澳洲的「揣着明白裝糊塗」。

眾所周知，澳洲自己也最知，中美貿易戰開打，澳洲當局就跟着老美屁股後面，也要「制裁」中國一番，撕毀多項合作安排，重點打擊中國企業，特別是「走在世界最前面」的打擊華為5G在澳洲的投資。這些年，澳洲還在國內外推行積極配合美國的反華活動。中澳關係被澳洲政府摧殘成這個樣子，中方不得不理所當然的對澳洲產品包括龍蝦進口有所限制，以示反制，維護國家利益。

在此情況之下，有人走私龍蝦，正是在試圖打破中國的限制，幫助澳洲實現其國家利益，損害中國的國家利益。這難道不是涉及國家安全的問題嗎？相關官員能夠看到這點，說明政治站位很高，維護國家意識很強。澳洲別再自討沒趣，要碰一鼻子灰啦！