相對於美國到處拉幫結派，中國始終堅持不結盟政策，所以，俄羅斯總統普京日前被問及會不會與中國結盟時表示，中俄之間不存在軍事集團，也不會建立同盟。此番表態可謂意料中事，中俄兩國高度互信，不是盟友，勝似盟友，沒有必要多此一舉宣布結盟。最重要的是，中國與美國不同，既沒有干預別國內政的陋習，也沒有對外擴張的企圖，更沒有稱霸世界的野心，根本不需要拉幫結派。

西方政客和傳媒經常嘲笑中國沒有盟友，顯然是以小人之心度君子之腹，中國從來沒有打算與其他國家結盟，自然沒有盟友，何足為奇？美國倒是有很多盟友，除了北約，還有五眼聯盟、四邊機制、三國聯盟等等，五花八門，層出不窮，結果又怎樣？這些所謂聯盟不但無法令美國安枕，反而整天杯弓蛇影。尤其是隨着中國日益崛起，老美惶惶不可終日，再多的盟友也壯不了膽。

很明顯，老美愈是拉幫結派，愈暴露心虛膽怯，愈是遏制中國，愈顯得力不從心。表面上美國仍是世界唯一超級強國，實際上早已外強中乾，他們知道單憑一國之力無法阻止中國崛起，只好拉攏其他國家一起圍堵，奈何這年頭願意選邊站隊的國家並不多。畢竟時移世易，美國影響力和號召力今非昔比，再也無法一呼百應，隻手遮天。

有人將結盟稱為冷戰思維，不是沒有道理。結盟其實就是搞小圈子，就是「找敵人」，在世界進入多極化的今天，這種把戲顯然已不合時宜。還是美國前國務卿基辛格比較清醒，他日前明確指出，當今世界任何國家都不可能實現霸權，任何國家都沒有支配整個世界的潛力。美國當然也不例外，它企圖靠拉幫結派來遏制中國，維持霸權，終將是枉費心機。