香港跟深圳、澳門這麼近，卻又因為一道關卡而變得那麼遠。通關無期，別說旅遊業吊鹽水，商界生意受挫，最不人道是分隔兩地的中港家庭團圓無期。筆者認識一位在港從事餐飲業的男士，以往收工便會過關回深圳的家會嬌妻，但自港府去年2月封關至今，一直無法北上，已經有一年零9個月未見過老婆，就算不至於妻離子散，但夫妻感情變淡也是不爭的事實。

之前通關受阻，還可推諉本地疫情失控，但現在本地疫情基本清零，中央卻依然不肯開關，問題顯然來自港府身上。一來是「外防輸入」未能做到滴水不漏，二來也是最重要一點，就是港府堅拒推出具追蹤功能、與內地對接的「健康碼」。一時推說有私隱問題，一時又說香港要有自己防疫一套，總之藉口多多。反而一味在「安心出行」上打轉，忽然強制出入政府大樓人士必須掃描安心出行，連公立醫院也不放過，變相將沒有智能手機的基層病人拒諸門外。

與此同時，澳門宣布，經香港入境人士完成14日指定地點醫學觀察後的7日內，不能經澳門前往內地，擺明歧視港人。但這又能怪誰呢？通關不是單向的事，尤其是內地疫情大致絕迹，冬奧又將舉行，更是不容有失。何況入鄉隨俗，港人要入境任何地方，跟從那個地方的防疫要求去做，完全合情合理合法，也沒有可堪置喙之處，入境內地亦然。中央不過要求港府推出健康碼，有需要入境內地的港人自願接受追蹤，根本沒有私隱問題，林鄭政府偏偏將簡單事情複雜化，端的是甚麼居心，不由人不懷疑。

說到底，港府一直由港英餘孽把持，他們先天對內地抗拒，中港最好永久隔絕。香港因而蒙受經濟損失，中港家庭因而支離破碎，干他們底事！