立法會日前三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，將放寬海外醫科畢業生來港執業。但大門開了，小門也要同時打開，條例通過後，未來要快速處理，盡快成立特別註冊委員會，吸引更多優秀有醫德的海外醫生為港服務。

筆者7月15日發表文章《招聘有道》，提出要簡化一切繁複的審批程序，否則又走回老路。醫生短缺問題困擾香港很久，本土培訓時間長，導致醫生數目上不能達標，以人均醫生比例而言，香港目前每1,000名人口只有兩名醫生，遠遠落後於其他先進經濟體。由於醫生短缺，公院醫生工作時間長，有調查顯示公院醫生平均每周工作65小時，有的更曾連續36小時工作。此外，有些醫生工作辛苦又長時間得不到晉升，不如出去當私人醫生多賺點錢，所以公院人手流失情況比較嚴重。

立法會議員也常常聽到民間疾苦，了解到病人輪候時間極長，單看不同公院非緊急的內科專科門診輪候時間長達63至101周，使得一些緊急病例，縱使華佗再世，也難以回春。社會有批評意見，擔心海外醫生來港搶食，所以一直存在很多瓶頸，首先就是考試不容易通過，比起海外專業考試還深；其次是要求多多，識中文又要識英語。我們在這方面要作出改善。

新的條例修訂成功後，醫務委員會會設立特別註冊委員會，以制訂認可的海外醫學院名單，在名單所列院校畢業的港人可以免試來港工作，在公營機構任職5年或以上，即可取得特別註冊資格。此外，持有認可醫學資格及香港醫學專科學院認可或頒授的專科資格的非香港永久性居民，也可以申請特別註冊。

筆者希望盡快成立特別註冊委員會及在海外宣傳，吸納全球不同醫學領域的人才。同時，我們的目光也要放遠，不能停留在英聯邦時代。其實放眼世界各地，無論是內地或東南亞等地，人才輩出。筆者相信，只要他們已在當地達致醫生專業水平，有5年以上行醫經驗，沒有不良紀錄，又有醫德的，我們統統都可以接納。

筆者希望醫委會在未來兩至三個月完成登記和招聘機制，而衞生署要定下招聘指標，告訴公眾在未來一年內要招聘多少海外醫生。按估算，若要達致1000:2.5比例，我們還欠3,750名醫生。那麼每年額外招聘375名海外醫生，也要等十年八載才追得上新加坡的水平！大家可以接受嗎？