土耳其總統埃爾多安日前指示外交部將美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、挪威、瑞典及新西蘭駐土耳其大使列為不受歡迎人物，理由是他們呼籲釋放在囚商人及慈善家卡瓦拉。埃氏一口氣向10國叫陣，大有電影《葉問》中「我要打十個」的氣勢，好戲現在才剛開始。

土耳其向10國擺出高姿態絕對可以理解，皆因10國發表聯合聲明，促請土國釋放資助土耳其2013年反政府示威、涉及2016年流產政變的卡瓦拉，結果被埃氏反斥上述國家也不會釋放境內的「土匪、殺人犯及恐怖分子」。觀乎美國拜登政府對國會山莊暴動案嚴懲法辦，對政敵特朗普在事件中所扮演角色追究到底，埃氏的確所言甚是。

美國固然虛偽，加拿大則近墨者黑，其餘8國也是合該捱罵。試問華為太子女孟晚舟遭美、加惡意拘留經年，這些國家對美國明目張膽的政治迫害和濫用司法，何以不見有促請放人？尤其法國也領教過美國的霸凌手段，阿爾斯通高層皮耶魯齊被巧立名目下拘捕、監禁，法方還得奉上逾7.7億美元作賠禮。土耳其拒絕當上斯德哥爾摩症候群一分子，實在比不少西方大國還要正常和勇敢。

但若說10國聲明就是今次土國對美國大為憤怒的導火線，未免高估了卡瓦拉的重要性，又抬舉了美國偽善的正義形象。真正令土耳其光火的其實是那被美國扣住了的14億美元。土國早前向美國購買F35戰機，怎知美方不滿土國同時向俄羅斯購買防空導彈系統，遂取消交易，但退款卻歎慢板。土國肉隨砧板，最終只能加碼至60億美元改購美國其他武器。土美關係早已升溫，加上歐洲諸國一直視土國如窮親戚，冷待其加入歐盟訴求，為生活可以忍，為尊嚴卻不能忍，土耳其要爆了。