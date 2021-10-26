中國內地的新冠疫情再度爆發，確診者蔓延到多個省份，有人就嘲諷，內地、香港、澳門病毒「清零」的措施是不切實際，應學習西方國家開放關禁，嘗試與病毒共存。

其實，爭取病毒清零是目標，而不是絕對的現實，但這個目標，仍然值得竭力追求。情形就如實行平等、自由、富裕的社會，是全人類的共同目標，這個目標在現實上也不容易達到，但雖不能至，心嚮往焉。只要方向正確，就應該戮力同心，一起朝着目標而往。不能夠因為理想高，不易實行，就提倡人類應該永遠與弱肉強食共存、與貧富懸殊共存吧。

世界其他地區疫患橫行，中、港、澳就像在驚濤駭浪中的小島，防波堤築得再高，偶爾仍不免會有海水湧入，但不代表應該放棄防波堤，因為一旦放棄，後果可能更加嚴重。

雖然中、港、澳並未全面對外通關，但每天仍會有人員出入，就算病毒不是由人傳入，也可以由貨物傳入，因此要染病個案清零，是一個崇高的目標，很難完全做到，即使今天可做到，不代表明天也能做到。不過，只要出現的是零星個案，而且能馬上作圍堵、追蹤，一切都在可控範圍之內便行。

內地人接種的幾乎全是中國製疫苗，國產疫苗的副作用，或許比西方疫苗輕，但是持久保護力也較弱，大概完成兩針注射後隔半年，就應該打加強劑。內地大抵是在今年4月開始大規模接種新冠疫苗，如今是10月，相隔剛好半年，估計部分接種者身上的抗體已經減弱，除非盡快補針，否則新一波的疫情不易控制。香港比內地更早接種疫苗，目前不少市民身上的抗體應已大幅度減少，高危群組打第3針的計劃，應盡快開展。