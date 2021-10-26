針對阿富汗局勢動盪不穩，俄羅斯夥同多國軍演，歷時6日。俄國官員指出，俄方相信塔利班不會威脅鄰國嘅承諾，惟回教極端組織「伊斯蘭國」及阿富汗北部其他武裝分子，可能試圖破壞中亞前蘇聯衞星國嘅穩定，再加上阿國販毒問題持續，有需要舉行軍演。

自美軍從阿富汗倉皇撤退，白宮淪為世界笑柄，可嘆拜登還要自我表功，誇誇其談撤軍「有序」，並計劃幫助澳洲添置核動力潛艇，更要召集泰國、越南等國搞所謂「民主峰會」！阿哥，仲嫌世界唔夠亂？美國撤軍不久，阿富汗北部一座清真寺發生自殺式炸彈襲擊，造成最少50人死亡逾百人受傷，極端伊斯蘭組織其後承認責任。可見俄羅斯嘅聯合軍演，並非無的放矢。

美國撤軍阿富汗，留下唔少「蘇州屎」，其中最令歐盟擔心嘅，係大量阿富汗難民湧向歐洲。美國冇乜好帶挈，至叻製造難民。講真，歐洲難民之災都來自美國喺中東、北非、西非和西亞發動嘅軍事行動或顏色革命，伊拉克、敍利亞、利比亞、阿富汗等戰爭莫不如此！而狂轟濫炸後，美國拍拍屁股走人，難民問題就關人個關，帶給歐洲尤其德、法一個嚴峻考驗：是否打開歐洲邊界接受阿富汗難民？當然，除了難民，更令歐盟擔心嘅係恐襲威脅。

法國總統馬克龍喺塔利班8月中旬進入阿富汗首都翌日，已向全國發表講話，擔心華府喺「美國優先」思想指導下又回歸孤立主義。馬克龍認為國際反恐事業要取勝，冇咗美國係不可想像；佢甚至認為美國視中國為頭號威脅係對焦錯誤！拜登言不由衷，不誠無物，馬克龍何必把美國看得太重要？反恐都係靠自己最實際！而中國又豈會對美國存幻想？中國試射高超音速導彈就係最佳說明。