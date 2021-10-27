東歐國家羅馬尼亞近日向國際呼籲援助，以應付該國正在急劇惡化的新冠疫情。至今，該國的染病者佔人口總數8%，在東歐乃至歐洲整體並非最惡劣，可是當地疫苗接種率低，僅有30%，遠低於歐盟平均的75%。近日每天染病平均1.5萬人，還在急增，形勢險惡，醫療系統正瀕臨崩潰，政府不得不向全球求援。

羅馬尼亞全國七成人口，特別是長者，沒有接種疫苗，都處於病毒攻擊底下，患病率在短期裏會全面失控。羅馬尼亞是典型的反對疫苗、抗拒防疫的例子，政府與社會（包括東正教教會）把國家人民推上災難之路。

除了羅馬尼亞，歐美國家的情況亦不佳。一方面是自由民主的文化走往極端，為了個人虛假的自由，不惜害己害人；另一方面，這些國家號稱文明，忝列發達國家，可惜民智未開，實質趨於落後，致民粹主義氾濫，否定科學與智慧，反防疫反疫苗，竟有類中國19世紀末的義和團。這不是歷史循環，而是歐美文明衰落之象。

羅馬尼亞還可算是弱國，可是英國、美國作為前後任的世界霸主，卻在疫情之前謊報疫情，抗拒防治，其後政策進退失據，疫情之惡化，居全球之首，12%至14%國民染病，疫情仍然嚴峻。美國是每天仍有近10萬人染病，英國則是5、6萬人，但政府預期會上升至每天10萬人，大英帝國便在脫歐之後變成孤家寡人的歐洲病夫，衰落何其迅速，且這還是在疫苗接種率高企的條件下產生。

以色列的疫苗接種率近九成，9月中還疫情反轉達致歷來高峰，10月回落，卻還有反覆的可能。以色列的接種率冠歐美國家，積累以來的染病率還與英、美看齊，達人口的14%，可見歐美的基督教文化與所謂民主政體在疫情之前是沒法有效應對。它們所有的財富、知識，即使傾全力以救，仍然比不上以中國為代表亞洲的東方智慧。疫情惡化的新加坡與香港相比，西化的新加坡還是相對失敗。當然，香港背後有中央政府的監督，不再是英式制度文化壟斷政策。

全球疫情蔓延的結果，是確立中國在國際上的地位，不單止經濟方面，還在於制度文化。中國染病率之低是全球之冠，早晚各國都要向中國學習，也不單止如美國在經濟方面求救於中國。香港為甚麼還要抗拒學習內地的經驗和措施，不用健康碼？這是一國兩制？抑或是反中亂港？