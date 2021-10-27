有了《港區國安法》，還要有《基本法》23條立法，香港的國安工作方能周全嚴密，一切危害國家安全的牛鬼蛇神就難逃法網。

當今世界，國家安全受到危害的一個最重要特點，就是「內外勾結」，具體到中國內地和香港，就是都會受到美、英等西方國家在中國內地和香港尋求他們的政治代理人，培植和派遣間諜發動「顏色革命」，竊取情報從事破壞活動，危及國安和發展利益。因此，一個「代理人」，一個「間諜」，是《港區國安法》、23條立法要堅決打擊的對象。

保安局局長鄧炳強最近說，《港區國安法》中的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，針對的是「代理人」，而23條立法考慮擬定的間諜罪，針對的是「間諜」。誰都知道，「代理人」和「間諜」都與外國和境外勢力相關，兩者都是他們用來危害中國香港、國家安全的，但是形式和方法不盡相同，有明暗之分，工作任務、隱蔽程度和方式不盡相同。

去年香港通過實施《港區國安法》，平息反修例暴亂，抓捕了黎智英、李柱銘等「叛國禍港四人幫」及一眾亂港政客，看到了甚麼是危害國安的外國「代理人」，我們也看到了外國間諜機構如何策劃、組織，提供各方面的支援、訓練，發動暴亂、「顏色革命」和顛覆政權。然而，香港還沒有抓到間諜，不是香港沒有間諜活動，而是香港沒有抓捕和處理間諜的法律。

事實上，香港各類間諜多不勝數，早已「享譽」全球，但即使現在抓到了黎智英的左右手，在美國中央情報局、海軍情報部門工作過的Mark Simon，也不能以間諜罪起訴他，現在香港警方只是以參與危害香港國安活動通緝他。因此，我們只有等到有了23條立法，才能在香港這個世界著名的「間諜之都」看到大抓間諜的好戲。當然，抓間諜比抓代理人難度要高，港產電影國安版《無間道》的題材也會很精彩。