近年西方國家經常批評中國推行「戰狼外交」，顯然是扭曲事實，混淆視聽。土耳其總統埃爾多安一口氣將包括美國駐土耳其大使在內的10名外國大使列為「不受歡迎人物」，這才是名副其實的戰狼外交。這些外國大使只因呼籲土耳其釋放被囚商人卡瓦拉，便被列為不受歡迎人物，如果按此標準，中國應該驅逐多少西方駐華外交官？

一直以來，西方國家總是肆意干預中國內政，要求釋放這個釋放那個，早已司空見慣。尤其是香港爆發反修例黑暴以來，西方的介入程度簡直到了赤裸裸地步，連香港落實《港區國安法》，洋人也要說三道四。美、英最蠻不講理，除了要求釋放黎智英等亂港分子，還要求廢除《港區國安法》，他們憑甚麼？

土耳其的例子倒是給中國提供了一個參考，面對外國無理干預，絕對不能妥協，即使是盟友也沒得商量。埃爾多安質疑，上述國家也不會釋放他們境內的「土匪、殺人犯及恐怖分子」。同樣道理，美國政府一方面要求港府釋放黑暴分子，一方面嚴懲參與國會騷亂的示威者，不僅是雙重標準，而且是強盜邏輯。

一個真正主權獨立的國家，絕不容許外國干預內政特別是司法，土耳其尚且敢跟美國及其他北約國家叫板，中國更沒有理由退縮。過去幾十年中國奉行韜光養晦策略，外交方面委曲求全，逆來順受，對香港問題更是視而不見，見而不理，導致洋奴漢奸氣燄囂張，外部勢力得寸進尺。直至近年中國政府挺直腰桿，在外交方面與美國針鋒相對，在香港則落實全面管治權，才逐漸改變軟弱形象，扭轉被動局面。這是戰狼外交嗎？是又何妨，一切都是被逼出來的。有人說得對，如果說中國是戰狼外交，那是因為瘋狗太多。