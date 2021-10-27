中國崛起令西方國家惴惴不安，連帶一些「失敗者」也利用這種不安心理撈油水。這類失敗者在香港有很多，反中亂港的反對派和攬炒派都是此列，在此不贅，但連馬來西亞暗星也要借中國來分一杯羹，則可反映中國有多強大，強大到一些小嘍囉都要依附來生存。

馬來西亞有男歌手推出一首叫《玻璃心》的男女合唱歌，歌詞被指辱華，例如有「不明白到底辱了你哪裏」、「共同富裕」、「玻璃心碎一地」等歌詞，歌曲在內地被禁，連帶兩名歌手的微博也同樣被禁。結果不禁無人理，一禁聲名噪，該首歌引來大量點擊率，刷新了這兩位本來在亞洲寂寂無聞的暗星的個人紀錄。該男歌手由是沾沾自喜，大言不慚地說歌曲受到關注，「不是因為歌曲本身有多厲害，而是因為很多人已經覺醒了」云云，但到底覺醒了甚麼，中國變得強大到底干馬國暗星底事，他當然不會說出究竟。

其實只消看看兩位男女歌手的背景，便不難理解他們何以熱衷於借中國上位。那男的去年執導電影，內容涉及種族歧視，遭馬國警方通緝。另一首歌《狗一樣》同樣引發爭議，美其名曰是農曆狗年賀歲歌曲，但MV內有演員穿上狗形頭套出現在清真寺前，被指侮辱伊斯蘭教，因此一度被馬來西亞警方拘留。至於那女的，曾在2018年參加內地選秀節目，但未能成功出道，回台灣後便不斷抨擊節目組不尊重選手、待遇不合理等等。

中國改革開放創造了西方望塵莫及的輝煌經濟成績，一躍而成世界第二大經濟體，其舉國政治體制在疫情一役更將西方民主制度直接比下去。為了幫自己失敗找借口，西方國家將所有問題「甩鍋」中國已成常態，連帶這些小嘍囉也要依附中國刷存在感。樹大招風，信焉！