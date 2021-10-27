新冠疫情在多國出現反彈趨勢，英國過去一周新增逾30萬宗確診，俄羅斯單日新增病例維持在3萬宗以上，德國則自5月中以來再次錄得單日新增逾1.5萬宗個案，新加坡連日來單日新增染疫人數亦在3,000人以上。然而，日本的疫情卻大幅降溫，每日新增感染人數從8月高峰期2.5萬宗，大幅回落至近日的約300宗，揭示了抗疫應該要走的正確方向。

有分析將日本抗疫現曙光歸功於疫苗接種率已達七成，但除了俄羅斯不足35%，英、德均逾65%，新加坡更逾82%，這些數據無不令愈多人接種愈有助抗疫的說法，變得似是而非、事與願違。

有指日本是因為接種率持續上升，換言之，接種率高與低已不足以應付當前的解釋需要，要回答接種率與確診個案何以未有成反比，就需另外再搬出「新近接種率」。這正好配合疫苗公司想各界接種第3針的「溫馨提示」，倘若有專家顧問建議4、5、6、7、8針地打下去，藥廠恐怕也不會反對，但是人類受新冠疫情蹂躪快將兩年，這樣下去，試問哪天才能夠回復正常生活？

在新冠疫苗尚待市場廣泛採納、接種之時，西媒發文指「為何用藥物治療比你想像的更難」，到接種率再也打不上去了，美國便有藥廠宣布研發出新冠口服藥，雖然每個療程索價不菲，折合約5,500港元，但距離西媒發表那令人沮喪的文章前後竟不到5個月，變化之大令人驚嘆醫學發展真是一日千里，如果肯發展的話。

新冠還要折騰人類多久，並非勤戴口罩的日本人、消毒液不離身的港人所能回答，得視乎人類何時才肯覺醒。內地電影《我不是藥神》指「世上只有一種病，窮病」，那是為免刺激那些嚴重白內障及以愚蠢為榮者脆弱心靈，迫不得已的一種委婉說法。